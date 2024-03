El impacto del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer no sólo afecta a la persona afectada, sino que engloba todo el entorno, a los cuidadores que, en un 80 % de los casos, es la familia.

Además, la persona cuidadora principal le dedica una media de 15 horas diarias, los siete días a la semana, un tiempo que durante el confinamiento se elevó hasta las 18 horas diarias.

Este cuidado puede suponer que muy a menudo se generen inseguridades y temores, en muchas ocasiones por falta de conocimiento.

Esta responsabilidad, a menudo asumida de manera voluntaria o involuntaria, implica enfrentarse a dudas, incertidumbres y temores sobre el futuro, así como la constante inseguridad sobre si se está proporcionando la mejor asistencia posible.

Por este motivo, la Fundación Pasqual Maragall con el apoyo de la Diputación de Barcelona, ha elaborado una guía con toda la información necesaria sobre el cuidado de los cuidadores de los pacientes con alzhéimer y sobre la propia atención de estos enfermos como por ejemplo: identificar indicadores de sobrecarga y aprender a afrontarlos o comprender mejor la enfermedad y las reacciones de los pacientes para mejorar la calidad de las atenciones.

Elena de Andrés, psicóloga y terapeuta de la Fundación Pasqual Maragall, afirma: «Esta guía se convierte en una herramienta para todas las familias que cuidan a una persona con alzhéimer porque en un solo documento encuentran información de interés, así como recomendaciones para empoderarse y decidir pasos a seguir al mismo tiempo que cuidarse a sí mismos».

Cuidar y atender las necesidades de un familiar que padece esta enfermedad supone hacer frente a diferentes sentimientos. En este proceso, se incluye encajar el impacto del diagnóstico, gestionar los propios sentimientos y asumir la necesidades de aprendizaje continuo.

Esta situación puede pasar factura a la persona cuidadora y se conoce como el síndrome de sobrecarga del cuidador porque alude al estado de agotamiento, tanto emocional como físico, que experimentan los cuidadores.

Algunos de los síntomas más importantes del síndrome de sobrecarga del cuidador son los siguientes:

Problemas de sueño

Disminución o abandono de las aficiones

Desinterés por vivir nuevas experiencias

Aislamiento social

Elevada irritabilidad

Dolores o molestias sin tener un problema de salud aparente

Niveles de estrés y ansiedad elevados

Consumo de ansiolíticos o antidepresivos

Por eso, el síndrome de sobrecarga del cuidador supone un riesgo para la salud de quien cuida y puede afectar a la atención que proporciona a su ser querido.

En la fase moderada la persona con Alzheimer necesitará más ayuda por lo que aumentará la dependencia de su cuidador. Imagen extraída de la guía.

Los cuidadores de personas con alzhéimer deben comprender que su nuevo rol ha de integrarse en el marco de su contexto de vida, atendiendo también a las propias necesidades físicas, sociales y emocionales para evitar que su salud y bienestar dependa exclusivamente del familiar enfermo.

Algunos consejos que se ofrecen en la guía de la Fundación Pasqual Maragall para el autocuidado de los cuidadores son:

Cuidar el cuerpo: Dormir lo suficiente, hacer ejercicio físico regularmente, practicar la relajación, llevar a cabo una vida activa…

Cuidar las emociones: Aceptar los sentimientos negativos es clave para aprender a gestionarlos y vivir más intensamente los positivos. El cuidador de una persona con alzhéimer puede experimentar cambios de humor, irritabilidad o nerviosismo. Conocer la evolución de la enfermedad y comprender que ésta puede desencadenar una diversidad de emociones y sensaciones en otras personas, será de ayuda para enfrentarse con más entereza a situaciones conflictivas.

Cuidar las relaciones y mantener la vida social: Inmerso en la tarea de atender a su familiar, el cuidador puede tender a aislarse, abandonar otras actividades o alejarse de sus amistades. Buscar apoyo familiar y social ayudará a evitar el aislamiento del cuidador. Pedir ayuda no es síntoma de debilidad y aceptarla tiene una gran utilidad como herramienta terapéutica.

Gestiona la culpabilidad y la tristeza: Los cuidadores se suelen sentir culpables, por ejemplo, cuando no entienden lo que el enfermo les pide o les dice. Este sentimiento es agotador y es necesario identificarlo para poder compartirlo y después gestionarlo. Por otro lado, la tristeza no se puede esquivar. Hay que intentar encontrar motivos de alegría en la situación y pensar habitualmente en ellos.Es conveniente estar atentos a la evolución de la enfermedad e ir adaptando los cuidados. Imagen extraída de la guía.

Asimismo, desde la Fundación Pasqual Maragall han recogido en su guía una serie de pautas para facilitar el cuidado de los afectados y a la vez fomentar su independencia: