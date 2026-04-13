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Reportan granizadas en varias zonas del Gran Santo Domingo

13 April 2026
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Varios ciudadanos han reportado granizadas en distintas zonas del país.

Desde Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, personas han compartido videos de la granizada.

En su reporte del mediodía, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que la incidencia de una vaguada que, combinada con la humedad que proporciona el viento de dirección noreste, podría provocar durante el transcurso de la tarde y horas de la noche, incrementos nubosos generadores de aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento e incluso ocasionales granizadas.

Asimismo, afirmó que estas condiciones se podrían estar presentando principalmente en La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Elías Piña, San Juan, Independencia, Bahoruco, Samaná, Monseñor, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Espaillat, entre otras zonas cercanas. 

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