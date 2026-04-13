Georgina Duluc revela que ha tenido episodios de derrame cerebral

La comunicadora Georgina Duluc se sinceró sobre el contenido actual de los medios de comunicación en República Dominicana, su participación en Premios Soberano, su experiencia de conocer a Luis Miguel y su salud.

Durante una entrevista con Vladimir Jáquez, Duluc reveló que fue diagnosticada con comienzo de derrame cerebral, condición por la cual sus médicos le recomendaron no conducir, no tener emociones fuertes, dormir temprano y una dieta exacta.

“Yo he tenido episodios, desde antes de entrar a los medios, episodios de comienzo de derrame, cerebral. Obviamente, no son temas que yo nunca he tratado, primero porque la gente cree que te estás enferma o que tú o... hay muchas personas que piensan en cualquier momento te puedes morir”, expresó.

“A mí me dijeron, oye cuál fue el diagnóstico: 'Mire, usted no puede manejar, usted no puede incomodarse, evite las peleas, evite el sonido'. Pero, es cuando yo tengo situaciones que salen de mi control. Yo tengo, por ejemplo, que acostarme temprano, yo tengo que comer determinadas cosas, o sea, yo tengo una rutina, cuando yo me salgo de mi rutina, mi sistema se altera y me dan esos eventos”, explicó.

Contó que entre los síntomas que ha experimentado al atravesar por dichos ictus se encuentran parálisis corporal, problemas de habla y dificultad de estar de pie.

“Eso a mí me ha pasado tres veces, la última fue hace tiempo ya, entonces por eso yo agradeezco hasta respirar porque cuando tú tienes esas situaciones, puede sonar muy mal lo que voy a decir ahora, pero en ese momento, que han sido segundos, porque me toma minutos para recobrar todo, pero han sido segundos en los que he estado así, y yo en esos segundos, he pensado tantas cosas y le he pedido a Dios: no me dejes así, para yo quedarme así, mejor mátame, llévame”, confesó.

Este no es el primer tema de salud del cual Duluc habla. Se recuerda que durante los ensayos de Premios Soberano 2026 sufrió varias caídas que casi impidieron su trabajo como conductora de la ceremonia.

En 1998, la presentadora y actriz apareció por primera vez en la pantalla chica en la serie "La mujer del venao", dirigida por Alfonso Rodríguez.

Georgina Duluc confirma que sufrió varias caídas en los ensayos de Premios Soberano y que estuvo en cama Lea también

Relación con Luis miguel

Georgina Duluc aclaró que no tuvo una relación amorosa con Luis Miguel, pero que llegó a salir con el artista y habló con él por un tiempo después de conocerlo en un concierto en Los Ángeles al que había ido para dar cobertura y donde él había quedado prendado con ella.

Duluc dijo que una vez tuvo una cena con El Sol de México a la que también asistió una pareja de esposos: el torero y ganadero Enrique Ponce y la diseñadora de moda Paloma Cuevas, quien ahora es pareja del cantante.

“Para ese momento había una pantalla gigante y nos enfocaban a mí y a él, y para ese momento todo el mundo pensaba que yo era la novia de Luis Miguel, me tuvieron que sacar con seguridad de ahí”, relató.

“Después cuando él viene aquí, antes de eso, sí me llamó, me llamó par de veces, conversamos par de veces, me invitó a cenar después que terminó su concierto y continuamos hablando”, precisó.

“Incluso, salimos a cenar una noche con una pareja que era un torero y su esposa, que es la misma que es la novia de él hoy”, dijo.