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Fuertes brisas y lluvias provocan caída de árboles y daños a vehículos en Gascue

13 April 2026
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Las fuertes brisas y lluvias registradas la tarde de este lunes provocaron la caída de varios árboles en el sector Gascue, en el Distrito Nacional, ocasionando daños materiales a vehículos y afectando el tránsito vehicular.

Uno de los incidentes ocurrió en la intersección de las calles Hermanos Deligne y Casimiro de Moya con la avenida Independencia, donde dos robles se desplomaron y cayeron encima de vehículos que se encontraban estacionados en la zona. A pesar del impacto, no se reportaron pérdidas humanas, aunque los automóviles resultaron con daños visibles.

Uno de los incidentes ocurrió en la intersección de las calles Hermanos Deligne y Casimiro de Moya con la avenida Independencia, donde dos árboles se desplomaron y cayeron encima de dos vehículos.<br />
Fuertes brisas y lluvias provocan caída de árboles y daños a vehículos en Gascue

En otro hecho similar, un árbol cayó en la intersección de la calle Palo Hincado con la avenida George Washington, lo que provocó la interrupción parcial de la circulación vehicular en esa vía, generando congestión en el área mientras se realizaban las labores para retirar el obstáculo.

Además se evidenció la caída de una estructura de metal de la Plaza Malecón Center, donde tampoco hubo pérdidas humanas qué lamentar.

Asimismo, se reportan granizadas en varias zonas de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, donde las personas han compartido distintos videos en las redes sociales.

Estos incidentes se producen en el contexto de que el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional se mantienen en alerta roja emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las intensas lluvias y ráfagas de viento asociadas a la condiciones atmosféricas que mantiene 28 demarcaciones en alerta meteorológica.

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