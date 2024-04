“Estoy muy emocionado”, dijo la estrella de series como “Los Tudor” (The Tudor) en la presentación de su nueva película “El Ministerio de la Guerra” (The Ministry Of Ungentlemanly Warfare) en Nueva York.

Cavill y Viscuso hicieron su relación oficial con un mensaje en la red social Instagram en abril de 2021, según la revista “People”.

Cavill llegó a la fama tras interpretar a Supermán en dos filmes de la saga del mítico héroe y también ha participado en películas tan taquilleras como “La liga de la justicia” (Justice League) o “Misión imposible- Fallout” junto a Tom Cruise.