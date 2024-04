Jamal Murray superó una distensión en la pantorrilla izquierda, la sugerencia de la gerencia de que se quedara fuera de este y de otro partido de Los Angeles Lakers para anotar 32 puntos y anotar el gol de la victoria cuando faltaban 3,6 segundos el lunes por la noche.

Eso envió a LeBron James a su salida más temprana de los playoffs y a los Denver Nuggets a tambalearse a la Ronda 2 con una victoria de 108-106 en el Juego 5 que incluyó 16 cambios de ventaja y 10 empates y sólo se aseguró cuando el esfuerzo de Taurean Prince en media cancha se quedó corto cuando el tiempo expiró.

«Un saludo a los Lakers, nos dieron una gran serie», dijo Murray, quien también anotó el primer toque de timbre de la franquicia en el segundo juego.

“Esas son tomas con las que sueñas cuando eras niño”, dijo Murray, quien calificó esta como “un poco mejor”.

Si no fuera por su tenaz determinación (y desafío), Murray nunca habría tenido la oportunidad de sellar la serie.

«Llegué un poco más temprano hoy para ver si podía ir, sentí que podía y simplemente no querían que me arriesgara», relató Murray, quien calentó con una bolsa de hielo atada. a su pantorrilla herida. “Me dijeron que no. Me dijeron que no.

“Y no dije que no. No quería dejar a mis compañeros ahí afuera”, añadió Murray, que se perdió 23 partidos por lesión en la 2023-24. “Hemos estado luchando toda la temporada. Todo el mundo está herido en algún momento, todo el mundo está pasando por algo y yo no podría vivir conmigo mismo si no pudiera jugar este juego.

«Me alegro de que me escucharan, y me escucharan escuchando mi cuerpo, y simplemente confiaran en mí».

Los dos tiros libres de James empataron el marcador a 106 con 26 segundos restantes y los Nuggets, tal como lo hicieron en el Juego 2, evitaron el tiempo muerto y Murray tomó el balón en una pantalla alta y rodó hacia su izquierda, sacudiendo a Austin Reaves mientras cruzó el carril y agitó el tiro de 14 pies.

«Ese niño es un guerrero, hombre», dijo el entrenador de los Nuggets, Michael Malone. «Cuanto más grande es el momento, el niño sigue brillando».

Nikola Jokic, quien cometió siete pérdidas de balón inusuales, se perdió por poco el triple-doble número 19 de su carrera en los playoffs con 25 puntos, 20 rebotes y nueve asistencias y Michael Porter Jr. anotó 26.

James anotó 30 puntos y 11 asistencias y Anthony Davis tuvo 17 puntos y 15 rebotes, pero pareció molesto en la recta final después de golpearse el hombro izquierdo con MPJ en la segunda mitad.

Los Nuggets avanzaron para enfrentar a los Minnesota Timberwolves en la segunda ronda a partir del próximo fin de semana. Esa serie comienza en Denver, donde los Nuggets tienen marca de 36-8, la mejor marca de la Conferencia Oeste, incluido 3-0 en los playoffs.

No es que haya sido fácil.

Los Nuggets estuvieron en desventaja durante aproximadamente tres cuartas partes de los minutos en esta serie, tuvieron malas rachas prolongadas en tiros y son un grupo golpeado al que definitivamente le vendría bien el resto.

“En primer lugar, quítese el sombrero ante ellos”, dijo James. “Campeones defensores. Son un gran equipo. Súper bien entrenado e hizo las jugadas en la recta final para ganar la serie. Das crédito a quien lo merece, eso es seguro”.

Davis igualó los 16 puntos de Murray en la primera mitad y los Lakers lideraban 53-50 en el entretiempo. Aumentaron esa ventaja a nueve puntos, pero los Nuggets cerraron con una racha de 21-10 para tomar una ventaja de 81-79 en el último cuarto que estuvo ajustada hasta el timbre.

Los Nuggets, que barrieron a los Lakers en las finales de la Conferencia Oeste el verano pasado en camino a ganar el primer campeonato de la NBA de la franquicia, vencieron a los Lakers por duodécima vez en sus últimos 13 juegos.

La única otra vez que James fue eliminado en la primera ronda de los playoffs fue en 2021, cuando los Phoenix Suns vencieron a Los Ángeles en seis juegos.

Entonces, este fue el viaje más corto de los 17 de James a los playoffs a pesar de que los Lakers llevaron a los campeones reinantes al borde del abismo en los cinco juegos.

«No podría estar más orgulloso de nuestro equipo a pesar de todo lo que pasó», dijo el entrenador de los Lakers, Darvin Ham, quien seguramente estará en el banquillo. “Obviamente, la serie no fue a nuestro favor, no comenzó como queríamos, pero para ganar esa en casa, luchar con uñas y dientes hoy para conseguir esta, nuestros muchachos mostraron muchas agallas y mucho carácter”.