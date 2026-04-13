Piden al Supremo de Brasil que Bolsonaro vuelva a prisión por uso de redes sociales Aeronave se desploma en centro de México y autoridades abren investigación por muerte de 4 El dinero recibido por Roberto Canaan por caso Senasa lo habría utilizado para beneficios personales Fuertes brisas y lluvias provocan caída de árboles y daños a vehículos en Gascue Un Domingo de Resurrección bajo aumento de lluvias en el territorio nacional A 240,000 kilómetros de casa, Artemis II vuelve a la Tierra tras un viaje "surrealista y profundo"
Local News

Policía persigue a dos hombres por muerte de uno durante conflicto social en Villas Agrícolas

13 April 2026
Support us
This content originally appeared on Listín Diario.
Promote your business with NAN

La Policía Nacional informó que persigue de manera activa a dos hombres, señalados como presuntos responsables de la muerte de otro, en medio de un conflicto social ocurrido la madrugada de este lunes en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, motivado a presuntos problemas relacionados con sustancias controladas.

La víctima fue identificada como Jeison David Encarnación Castillo, mejor conocido como “Ñeto”, de 23 años, quien falleció a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, según certificó la médico legista actuante.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo en la calle 30 esquina Moca, próximo a un centro de bebidas del referido sector, presuntamente motivado por conflictos personales vinculados al control de venta de sustancias controladas.

Como presuntos autores del hecho son señalados Miguel Ángel Hernández Martínez (a) “El Gomero” y Fabio Ariel Frías Vásquez (a) “Ariel”, quienes se encuentran prófugos y son activamente buscados por las autoridades.

En la escena fueron recolectadas evidencias, incluyendo casquillos calibre 9mm, un proyectil y otras pertenencias.

Para fines de investigación, varias personas se encuentran detenidas, mientras se profundizan las indagatorias para esclarecer las circunstancias del caso y lograr la captura de los responsables.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar enfrentando el delito y garantizar la seguridad ciudadana.

Support us

Related News

30 March 2026

Chase Burns logra su 1ra victoria en Grandes Ligas en triunfo 2-0 de Rojos sobre Piratas

11 April 2026

Oscar Villanueva recibe mella a la Inclusión de parte de la Mesa de Diálogo por el Autismo

10 April 2026

“Vivimos con temor cada vez que llueve”, residente de El Millón sobre inundaciones

12 April 2026

“Lo perdí todo”: afectados lloran por daños del río Camú y denuncian extracción d...