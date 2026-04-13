COE coloca 10 localidades en alerta verde por incidencia de frente frío Ingenieros acudieron a Jet Set tras autorización de nuevo peritaje técnico Fury derrota por decisión unánime a Makhmudov y reta a Joshua Vladimir Guerrero Jr. y un homenaje distinto para las víctimas de la tragedia del Jet Set Trump acude a Tribunal Supremo al debate sobre legalidad de su orden para limitar la ciudadanía Desde Peravia realizan segundo lanzamiento del operativo "Conciencia por la vida"
Local News

El Distrito Nacional y otras 22 provincias siguen en alerta amarilla por vaguada

13 April 2026
Support us
This content originally appeared on Listín Diario.
Promote your business with NAN

Un total de 28 provincias se encuentran en alerta meteorológica, 23 en amarilla, incluida el Distrito Nacional y cinco en verde.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), entre las demarcaciones bajo alerta amarilla se encuentran: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata, 

También La Vega, Monte Cristi, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Duarte, La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal, Samaná.

Mientras que en verde, se destaca: San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco.  

Recomendaciones

El COE recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Así también, advierte sobre los frecuentes episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes e incluso posibles trombas marinas. 

Además, exhortan a que, ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Support us

Related News

08 April 2026

Eduardo Estrella sobre Jet Set: Que la justicia dominicana actúe como debe de actuar

12 April 2026

Intec gradúa 734 profesionales; rector llama a buscar el bien común y alejarse del indiv...

08 April 2026

Abinader habla en el COE sobre asistencia a afectados por lluvias; confirman una niña fal...

05 April 2026

Rusia condena ataque de EEUU e Israel a la central nuclear iraní, donde trabajan 200 empl...