Minerd y ADP debaten reformas y futuro educativo en el primer Congreso Pedagógico del gremio

En el marco del 56 aniversario de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el gremio celebró su primer Congreso Pedagógico para debatir la agenda educativa y mejorar las disposiciones de esta.

Durante la apertura del congreso, el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, destacó la lucha de la ADP por la mejora educativa y resaltó que, para dar respuesta a las necesidades, la institución desarrolla la evaluación docente, además del acompañamiento a los maestros para sus capacitaciones.

“El rol de las maestras y de los maestros no hay mejor posible en el sistema sin fortalecer las capacidades del maestro; por eso estamos ejecutando la evaluación de desempeño docente después de realizarse como base para mejorar, acompañar y tomar decisiones con mayor precisión”, señaló el ministro durante el congreso en el Hotel Crowne Plaza.

Resaltó que la tecnología no puede imponerse en el aprendizaje, debido a que esta debe estar sujeta y de la mano con el desarrollo.

“La educación no puede seguir gestionando la fragmentación, por eso hemos puesto en marcha la mesa de los cinco pilares, un espacio donde están representados estudiantes, familias, sociedad civil, social, educativa y el Estado a través del gobierno, construyendo acuerdos y asumiendo con responsabilidad los resultados”, manifestó.

En su discurso de apertura, el ministro afirmó que es fundamental discutir el futuro y para esto debe estar de la mano con el presente para fundamentar el desarrollo de la educación, mejorar las capacidades educativas y garantizar el seguimiento del currículo académico.

“Discutir el futuro siempre es fundamental y siempre es importante, pero hay una condición que no podemos perder de vista y es que el futuro de la educación no se construye si el presente no se sostiene. En este momento existe algo básico fundamental para que la educación funcione todos los días mientras trabajamos para mejorarla, porque podemos reformar modelos, enfoques, espacios de mejorías de varios tipos, pero hay algo que no podemos permitirnos y es que la educación se detenga cada día sin clases; eso es una oportunidad que no vuelve. Cuando se interrumpe, no se afecta una estructura abstracta, se afecta a los estudiantes y ese impacto no es igual para todos”, agregó.

Por su lado, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, destacó las luchas del gremio por la mejora de los planteles educativos y las condiciones en los centros.

“La defensa permanente del derecho a la educación del pueblo dominicano, movilizándonos por la construcción de escuelas y liceos en todas partes del país, cuando nadie lo hacía, ni lo ha hecho nunca; la ADP se movilizó por la democratización de la educación (cobertura), por gobernanza educativa compartida, por mayor presupuesto educativo, por mejoría del sector estudiantil con el INABIE”, dijo.

Una de las demandas de la institución que fueron puestas a discusión es la transformación estructural que marcha desde la despolización de la gestión educativa y el presupuestario del 4%, hasta las reformas legales que fortalezcan la autorización docente.

Durante el congreso, el gremio reconoció al doctor José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, por sus aportes a la neurociencia.

El congreso culmina el martes 14 de abril.