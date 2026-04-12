Aumentan a 30,000 los desplazados, seis estructuras colapsadas y 14 comunidades incomunicadas

El impacto de las intensas lluvias ha dejado un saldo de unas 6,100 viviendas resultaron inundadas, más 30,500 fuera de sus hogares y 14 comunidades incomunicadas en el país.

Así lo indicó el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, tras dar a conocer los resultados del segundo boletín de este domingo.

Según el reporte, hasta el momento se ha registrado el colapso de al menos seis infraestructuras colapsadas producto de los aguaceros. Entre los puentes afectados se encuentra el “Payin” o “Baqui”, en la provincia María Trinidad Sánchez, a causa del alto caudal del río.

En Puerto Plata, tanto el puente Camú sobre la carretera turística como el puente Los Pérez-Los Gómez con acceso a Montellano resultaron abnegados.

Por último, el puente sobre el río Yásica, en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

Se registraron daños en el puente sobre el río Ámina, obstaculizado a causa de la crecida del río, en Valverde.

También, se reportó el muro de gaviones, colapsado por la crecida del río “Pantufla”, en el municipio Constanza, La Vega. Así como la carretera Neyba-Jimaní, provincia Independencia.

Inundaciones

Las intensas lluvias produjeron severos daños en Puerto Plata y otras provincias que permanecen bajo alerta roja. Debido al desbordamiento del río Capitán, se produjeron inundaciones urbanas en la comunidad el “Félix” y unas 10 viviendas anegadas de esa provincia.

Además, por la crecida del río La Ceiba, unas 87 viviendas fueron inundadas en la comunidad de La Ceiba.

En el municipio Imbert se produjo inundación urbana en el sector La Yaguita y 63 viviendas inundadas.

Por el desbordamiento del río Camú, unas 20 viviendas inundadas en Los Ciruelos de Montellano; de igual forma, 43 personas fueron desplazadas. También por desbordamiento del río de Los Altos quedaron incomunicadas las comunidades Los Altos y Los Hidalgos.

Durante la emisión de los daños por las lluvias presentadas desde la tarde del sábado, en Puerto Plata unas 464 personas distribuidas en el municipio Montellano en los sectores: Los Ciruelos, unas 63 personas, y en el sector Guempan, unas 150 personas.

Otros daños

De acuerdo con el informe del Instituto de Agua Potable y de Alcantarillado (Inapa), las fuertes lluvias dejaron fuera de servicio a 17 acueductos, afectando a una población de 113,214 usuarios.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, reportó que un total de 186 centros educativos fueron afectados en las regionales: Escuela Domingo Acevedo en el Distrito 0404 Villa Altagracia, en San Cristóbal.

También registraron el colapso de la verja perimetral en la Regional 15, Santo Domingo, con afectaciones diversas.