KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. — Dos hombres acusados ​​de asesinato en el tiroteo de la semana pasada después del desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs eran desconocidos que sacaron armas y comenzaron a disparar segundos después de iniciar una discusión, según documentos judiciales publicados el martes.

Los fiscales de Missouri dijeron en una conferencia de prensa que Lyndell Mays, de Raytown, Missouri, y Dominic Miller, de Kansas City, Missouri, han sido acusados ​​de asesinato en segundo grado y varios cargos con armas en el tiroteo que dejó una persona muerta y aproximadamente dos docenas de personas. otros heridos.

Ambos hombres recibieron disparos durante el tumulto, según declaraciones juradas de causa probable. Ambos han sido hospitalizados desde entonces, dijo el fiscal del condado de Jackson, Jean Peters Baker, durante una conferencia de prensa.

La discusión comenzó cuando dos grupos de personas se agitaron por la creencia de que las personas del otro grupo los estaban mirando, según declaraciones juradas de la policía. El video de vigilancia muestra a Mays y alguien que lo acompañaba se acercaron agresivamente al otro grupo, dice la policía.

El video mostró que Mays fue la primera en comenzar a disparar a pesar de estar rodeada de una multitud de personas, incluidos niños, según una de las declaraciones juradas.

Mays dijo a los detectives que «dudó en disparar porque sabía que había niños allí», según la declaración jurada. Dijo a los investigadores que comenzó a disparar después de que alguien del otro grupo dijo: «Voy a atraparte», lo que interpretó en el sentido de intentarían matarlo. Dijo que eligió a una persona al azar del otro grupo para dispararle mientras esa persona huía, dice la declaración jurada.

Miller inicialmente dijo a los investigadores que él y sus amigos comenzaron a correr después de escuchar disparos y que recibió un disparo en la espalda, según una declaración jurada. Cuando los investigadores le dijeron a Miller que tenían un video de él persiguiendo a alguien del grupo de Mays y disparando, Miller admitió haber disparado de cuatro a cinco tiros, según la declaración jurada.

Una bala del arma de Miller mató a Lisa López-Galván , dijeron las autoridades el martes. López Galván estaba entre una multitud cercana que observaba la manifestación de los Chiefs, según una de las declaraciones juradas.

Los registros judiciales en línea no incluían abogados que pudieran comentar en nombre de los hombres. La Oficina del Defensor Público del Estado de Missouri dijo que la oficina de Kansas City aún no había recibido las solicitudes de defensores públicos para los hombres.

Los mensajes dejados a un posible familiar de Miller no fueron respondidos de inmediato. The Associated Press no pudo encontrar los números de teléfono de los miembros de la familia de Mays.

Las autoridades no revelaron las edades de ninguno de los hombres, pero los registros judiciales muestran que Mays tiene poco más de 20 años y Miller tiene 18 o 19 años.

Las autoridades también detuvieron a dos menores la semana pasada por cargos relacionados con armas y resistencia al arresto . Dijeron el martes que aún era posible presentar más cargos.

“Quiero que comprendan: buscamos responsabilizar a cada tirador por sus acciones ese día. Cada uno de ellos”, dijo Peters Baker. «Entonces, aunque todavía no hemos llegado a ese punto en cada individuo, vamos a llegar allí».

El tiroteo ocurrido el 14 de febrero frente a la histórica Union Station de la ciudad fue un final trágico para la feliz ocasión que atrajo a aproximadamente 1 millón de personas a la ciudad. Sucedió mientras 800 policías patrullaban la celebración. Las personas heridas tienen entre 8 y 47 años, según la policía.

La mujer asesinada, López Galván, era madre de dos hijos y presentadora de un programa de radio local llamado “Taste of Tejano”.

«Es reconfortante para nuestra familia y toda la comunidad saber que este esfuerzo conjunto del equipo ha resultado en la identificación de los sospechosos involucrados», dijo su familia en un comunicado después del anuncio del martes.

El tiroteo fue el último en una celebración deportiva en Estados Unidos. Un tiroteo hirió a varias personas el año pasado en Denver después del campeonato de la NBA de los Nuggets.

Eso llevó al alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, a preguntarse si es hora de repensar las celebraciones del campeonato , incluso cuando prometió la semana pasada que la ciudad seguirá celebrando sus victorias. El desfile del Día de San Patricio del próximo mes se llevará a cabo según lo previsto, dijo Lucas.

El tiroteo en Kansas City ocurrió en un estado con pocas regulaciones sobre armas y una ciudad que ha luchado contra la violencia armada. En 2020, Kansas City estuvo entre las nueve ciudades elegidas por el Departamento de Justicia de EE. UU. en un esfuerzo por combatir los delitos violentos. En 2023, la ciudad igualó su récord con 182 homicidios, la mayoría de los cuales involucraron armas de fuego.

El lunes, la Cámara de Representantes de Missouri, liderada por los republicanos, aprobó una prohibición de los disparos de celebración en las ciudades tras un debate que osciló entre las lágrimas y el enfado . Ahora pasa al Senado de Missouri para su consideración.

El gobernador republicano Mike Parson vetó el año pasado un amplio proyecto de ley relacionado con el crimen que incluía una medida similar, citando problemas con otras disposiciones.