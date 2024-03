Domingo Germán habló sobre el día «oscuro» en el que volcó muebles en la casa club de los Yankees la temporada pasada.

Germán, quien firmó con los Piratas esta temporada baja, contó su versión de los hechos por primera vez en un perfil con NJ.com.

Si bien Germán fue enviado a rehabilitación después del incidente y supuestamente sus compañeros de equipo de los Yankees sospechaban que había estado borracho durante el incidente, él niega que ese fuera el caso.

«No bebí nada ese día», dijo Germán. «Tomé unos tragos la noche anterior, pero no fui incoherente (al día siguiente). Sabía exactamente lo que estaba haciendo ese día del juego».

Sin embargo, no era una situación de la que estuviera orgulloso.

«Ese fue un día oscuro para mí», dijo Germán. «No podía controlar mi temperamento».

La situación aparentemente comenzó el día anterior, cuando Germán fue abruptamente retirado de la salida debido a un dolor en el brazo, pero sintió que podría haberlo superado.

Las cosas tomaron un giro más extraño cuando Jhony Brito, quien fue llamado de Triple-A para el puesto inicial, tuvo una salida difícil y Germán terminó entrando al juego en relevo y lanzando cinco entradas en blanco.

Germán admitió haber bebido para calmar su frustración esa noche.

Para hacer espacio para Brito en el roster, los Yankees enviaron al lanzador Ron Marinaccio, y al día siguiente, un compañero de equipo de los Yankees supuestamente confrontó a Germán por tocar insensiblemente música a alto volumen en presencia de Marinaccio mientras lo enviaban a las menores el día anterior.

Después de ser confrontado y decirle que había sido «irrespetuoso» con su compañero de equipo, Germán respondió volteando un sofá y rompiendo un televisor en la casa club de los Yankees.

«Fue una situación realmente estúpida», dijo Germán. «Nadie me dijo que no estaba lanzando (la noche anterior). No fui informado. No tuvo nada que ver con Marinaccio. Me siento mal porque no trato así a mis compañeros. No le falto el respeto a nadie. Por eso me enojé. Pensé que me estaban faltando el respeto, que me estaban pintando bajo esa luz».

Marinaccio insistió en que no tenía ningún problema con Germán por la música alta que precedió al incidente de destrucción de la casa club.

«No tengo ningún resentimiento hacia Domingo en absoluto», dijo Marinaccio al medio. «No creo que Domingo necesite pedirme disculpas por nada. Nunca se burló de mí en la cara. Hablé con algunos de los chicos y escuché que Domingo se perdió (al día siguiente), pero nadie dijo que se estaba burlando de mí.

Germán insistió en que no estaba borracho en el momento del incidente y que no tiene problemas con la bebida.

«Bebo cuando quiero, pero no tengo ningún problema», dijo Germán a NJ.com. «Puedo pasar uno o dos meses sin beber».

En cuanto a por qué Germán fue a rehabilitación la temporada pasada, explicó que aceptó ir porque de lo contrario los Yankees le habrían retenido los aproximadamente US$870,000 restantes de su contrato de US$2.6 millones.

«Fui porque los Yankees no me iban a pagar», dijo Germán. «Me dijeron que estaría allí por un mes. Mi esposa y mi familia me animaron a ir. Me recordaron que necesitaba el dinero. Mi familia me dijo: ‘Vas a salir de aquí sintiéndote mejor y vas a ahorrar tu salario’».

En 2020, Germán fue suspendido por 81 juegos por la MLB luego de que fuera acusado de violencia doméstica contra su novia, Mara, quien luego se convertiría en su esposa, en un evento benéfico en beneficio de la fundación de su excompañero CC Sabathia.