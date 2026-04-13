Comunicadores lamentan muerte de Carlos Batista Matos

Carlos Batista Matos, referente del periodismo de arte y espectáculos, murió este lunes en su apartamente de Santo Domingo, según confirmó su hija.

A raíz de su fallecimiento, varios comunicadores han expresado su pesar en redes sociales. Entre ellos Milagros Germán, Manolo Ozuna, Nikauly de la Mota, Tamara Martínez, Isaura Taveras y Juan Carlos Pichardo Jr.

"Hay noticias inesperadas que te dañan un día. El amigo Carlos Batista, un hombre amable, siempre afable, con un halago en la boca y un trato exquisito se nos va repentinamente, dejando un gran vacío en la televisión vespertina", escribió Milagros Germán.

Mientras que Nikauly de la Mota envió sus condolencias a los familiares de Batista Matos.

"Hace apenas un rato me enteré del triste fallecimiento de nuestro buen amigo Carlos Batista Matos. Ha partido un hombre querido, talentoso, auténtico y profundamente memorable. Que en paz descanse. Envío mis condolencias y un fuerte abrazo a toda su familia, así como a su extraordinario equipo de trabajo. Paz a su alma, amigo querido", dijo.

Tamara Martínez recordó su primer cumpleaños junto a Carlos Batista Matos, quien fue su pareja sentimental.Foto: Instagram

La comunicadora Tamara Martínez, quien inició su carrera junto a Carlos Batista en "Con los famosos", recordó el primer cumpleaños que celebró siendo pareja del periodista.

Asimismo, compartió en sus redes sociales un video del mensaje de felicitación que le envió Batista durante una emisión del programa de televisión el año pasado.

"Tus ultimas felicitaciones y el primer cumpleaños que me celebraste. Esas nunca faltaban como nunca me falto nunca tu apoyo y tu cariño. Yo también te amo y te amare siempre. Te recordaré en cada cumpleaños, en cada proyecto, en cada libro que lea, cada vez que me vea un omoplato, cada vez que escuche un poema. Fuiste muy importante en mi vida y me dolerá mucho ya no poder tener tu guía y tu consejo. Te amo mucho", escribió Martínez.

Por su lado, Juan Carlos Pichardo comentó: "Se va un hombre auténtico, con un humor único, de esos que podían decir 'el hombre más caro' o '¿acaso has visto un hombre más bello que yo? Lo dudo', y sacarte una sonrisa al comenzar su programa sin esfuerzo".