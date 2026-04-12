Más de 9,000 personas recibieron su nueva cédula

Unas 9,129 recibieron sus tarjetas de la nueva cédula, de acuerdo al informe emitido por la Junta Central Electoral (JCE) que recoge las primeras 12 horas de servicio, de ocho de la mañana a ocho de la noche, del primer día de renovación masiva.

El comunicado enviado por la JCE, la institución asistió a 11,106 personas y mientras a más 9,000 se les entregó la nueva cédula, a las restantes 1,977 personas se le capturaron los datos biométricos y personales para posterior entrega del documento de identidad en distintos municipios donde se había establecido esta modalidad.

Según los informes técnicos de la JCE recibidos en las primeras horas de la jornada, se pudo constatar la ralentización del servicio debido a la entrada simultánea de los más de 180 centros y la implementación de los sistemas de manera plena, aspectos que fueron ajustados y corregidos para un mejor flujo en el servicio.

Este domingo el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, reiteró que cada centro de cedulación tiene una cantidad de personas limitadas a atender por día, al indicar que hay un número de aforo determinado en los centros.

Jáquez Liranzo indicó que este es el resultado del primer día de un proceso que se extenderá a nivel nacional de manera desplegada hasta marzo de 2027, tiempo suficiente para que todos los convocados puedan obtener la nueva cédula.

Además, señaló que una vez agotados los turnos, el ciudadano o ciudadana que no ha tenido la oportunidad de ser atendido podrá ir a otro centro donde queden turnos, y que esto podrá ser consultado en la página web.

“Esto nos permite más eficiencia en el servicio, ya que son más de 9 millones de dominicanos y dominicanas que acudirán a renovar su documento de identidad”, sostuvo.