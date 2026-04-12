Lluvias por vaguada se extenderán desde la tarde hasta la madrugada del lunes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que en horas de la tarde volverán los aguaceros, producto de la incidencia de una vaguada y un sistema frontal ubicados en la parte norte del país.

Según precisó el meteorólogo del Indomet, Wagner Rivera, estos aguaceros se extenderán hasta la madrugada y serán acompañados de tronadas en varios sectores del territorio dominicano, especialmente en Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez.

Así como en poblados de Bahoruco e Independencia y a Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, entre otras provincias del Este que se van a diseminar.

Estas lluvias también se sentirán sobre el Gran Santo Domingo, de manera moderada a fuerte.

En el día de ayer, la provincia Monte Cristi registró 181 milímetros de lluvias; mientras que Sajoma-Santiago (123), Gaspar Hernández-Epaillat (106) y en María Trinidad Sánchez, 104 milímetros.

Ante esta inestabilidad, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 28 las provincias en alerta, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

En ese sentido, se encuentran bajo alerta roja Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Valverde.

En alerta amarilla se encuentran Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Elías Piña, Samaná, Independencia, Bahoruco, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San José de Ocoa, Duate (en especial el Bajo Yuna) y Hermanas Mirabal.

En tanto, se mantiene en alerta verde Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Juan y La Romana.

El COE exhorta a las personas a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presentan altos volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen.

Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta.

Los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.