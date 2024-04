Caitlin Clark e Iowa están de regreso en la Final Four, al igual que Dawn Staley y la invicta Carolina del Sur.

El mundo del baloncesto femenino llegará a Cleveland el viernes para las semifinales nacionales y el partido de campeonato dos días después.

Clark llevó a su equipo a su segundo viaje consecutivo a la Final Four, anotando 41 puntos para vencer al campeón defensor LSU el lunes por la noche. Los Tigres eliminaron a los Hawkeyes el año pasado en el juego por el título. Ahora los Hawkeyes están a dos victorias de ganar su primer campeonato nacional.

“Ese es obviamente nuestro objetivo. Ahí es donde queremos estar”, dijo Clark. “Pero hay que ganar uno a la vez. Aún quedan dos más por conseguir. Eso es lo que hace que la Final Four sea tan divertida. Cualquiera puede aceptarlo. Cualquiera puede ganarlo”.

El siguiente rival de Iowa es UConn, el equipo que los eliminó del torneo en la primera temporada de Clark. El equipo de Staley se enfrentará al estado de Carolina del Norte, que hace su primera aparición en la Final Four desde 1998.

Se prestará mucha atención a Clark, lo que a Staley ciertamente no le importa, ya que su equipo invicto pasa un poco desapercibido. Es el segundo año consecutivo que Carolina del Sur llega invicto a la Final Four y el cuarto año consecutivo en el que el equipo ha avanzado al menos hasta aquí.

La mayor parte de la conversación esta temporada se ha centrado en jugadores estrella de todo el país como Clark, JuJu Watkins, Paige Bueckers y Hannah Hidalgo.

Los Gamecocks, que tienen un cinco titular completamente nuevo este año y están invictos de cara a la Final Four por segundo año consecutivo, no están construidos alrededor de una sola estrella y han pasado a un segundo plano en lo que respecta a la atención.

«Me gusta. Realmente lo hago. Como seguir adelante, tomar el centro de atención y ponerlo en otro lugar”, dijo Staley. “Dejemos que este equipo siga prosperando en el espacio que se le brinda. Con suerte, al final del día, la próxima semana esta vez, espero que le demos a mucha gente mucho de qué hablar”.

Al igual que Carolina del Sur, no había muchas expectativas de que Wolfpack llegara a la Final Four. No estaban clasificados al comienzo de la temporada, lo que los convirtió en el primer equipo sin clasificar en la encuesta de pretemporada para llegar a la Final Four desde que Washington lo hizo en 2016. Las victorias sobre UConn y Colorado antes de diciembre dieron aviso de que el Wolfpack estaba un equipo realmente bueno.

NC State estuvo a una victoria de llegar a las semifinales nacionales hace dos años antes de perder ante UConn en doble tiempo extra en Elite Eight.

«Pienso en Kay Yow, 34 años en NC State, y llevó este programa a una Final Four en 1998», dijo el entrenador de Wolfpack, Wes Moore. “Pienso en los jugadores de hace dos años que estaban a un doble tiempo extra de estar en este lugar exacto. Entonces pienso en ellos. Y luego pienso en estos jugadores, nuevamente, superando todas las dudas y preguntas y simplemente… la Final Four, todos ustedes”.

Moore sabe que su equipo tiene una gran tarea por delante contra los Gamecocks.

“Son un gran, gran equipo. Obviamente, el mejor equipo del país. Pero no estás jugando una serie de cuatro de siete. Estás jugando un juego, ¿de acuerdo? él dijo. «Así que tenemos que encontrar una manera de ganarles un partido, y será un gran desafío».

UConn está de regreso en la Final Four después de ver terminar su racha de 14 años la temporada pasada en una derrota ante Ohio State. Ahora los Huskies tendrán que encontrar una manera de frenar a Clark, quien ha sido casi imparable los últimos dos años.