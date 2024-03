Brayan Bello, su familia y sus allegados se robaron el show, al menos por un tiempo, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal previo al primer partido de la Dominican Republic Series el sábado entre los Medias Rojas y los Rays.

El derecho dominicano pudo realizar el sueño de no sólo conseguir una extensión de contrato de seis años y US$55 millones – pacto con una opción para una séptima temporada – sino también hacer el anuncio oficial del acuerdo con los Medias Rojas en la misma República Dominicana, con su compañera, su hija, su papá y un amplio grupo de casi 20 personas presenciando la rueda de prensa.

“Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me ha dado de estar aquí en este momento”, dijo Bello, quien cumplirá los 25 años de edad el próximo 17 de mayo. “Le doy gracias a toda mi familia, que me han dado el apoyo. A todos mis entrenadores que me han dado el apoyo también. A los pitching coaches, que siempre han estado conmigo, llevándome por buen camino. Se lo agradezco muchísimo”.

Bello viene de tener marca de 12-11 con efectividad de 4.24 en 28 aperturas del 2023, estableciéndose como piedra angular de una rotación de Boston en plena reconstrucción. Con este nuevo contrato, el oriundo de Samaná puede seguir construyendo sobre la base que puso el año pasado, su primera campaña completa en Grandes Ligas.

“Por eso estamos subiendo hoy, a lo más alto que hemos podido hasta ahora”, expresó Bello sobre la confianza depositada en él por los Medias Rojas. “Sé que queda muchísimo más. Voy a dar todo lo de mí para hacer lo mejor que yo pueda. Le doy las gracias (a la gerencia) por confiar en mí”.

Precisamente, es una gerencia nueva en Boston que ha invertido tanto en él. Craig Breslow, exrelevista de los Patirrojos que sustituyó a Chaim Bloom como presidente de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, es quien tuvo la última palabra a la hora de premiar a Bello con este acuerdo.

“Brayan representa todo lo que valoramos en los Medias Rojas de Boston”, dijo Breslow, quien acompaña al equipo en la Dominican Republic Series. “Es un compañero modelo. Es un trabajador incansable que parece mejorar cada día. Tiene una humildad, una curiosidad y una mente abierta. Y sobre todo, tiene una pasión y una alegría, más un amor por este juego y por esta organización”.

Una de las mayores influencias de Bello en los Medias Rojas es nada más y nada menos que Pedro Martínez, la leyenda dominicana que cementó su condición de Salón de la Fama de 1998 al 2004 en Boston. Ahora, como parte de la organización todavía, Martínez ayuda a los lanzadores jóvenes de los Patirrojos – incluyendo, por supuesto, a Bello.

“Siempre que Pedro me está dirigiendo la palabra, siempre trato de escucharlo y ponerlo en práctica”, comentó Bello al respecto. “Trato de nunca decepcionarlo, porque si un Salón de la Fama de la República Dominicana está diciendo eso, es, seguro, porque tengo el potencial. Cada vez que él me habla a mí, me siento como, ‘Wow, yo tengo que hacer eso’”.

Ahora, lo que le toca hacer es premiarles la confianza a Breslow y a los Medias Rojas.

“Estamos emocionados de ver a Brayan en un uniforme de los Medias Rojas por mucho tiempo”, dijo Breslow. “Y no pudimos haber ingeniado una manera más apropiada de reconocer eso que hacerlo frente a los amigos y familiares de Brayan, en su país”.