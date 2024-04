El as de los Astros, Justin Verlander, lanzará una sesión paralela el martes y, si sale bien, hará su debut de temporada este fin de semana contra los Nacionales de Washington.

El manager de Houston, Joe Espada, hizo el anuncio el lunes, pero no dijo qué juego de la serie iniciaría Verlander. El set de tres juegos comienza el viernes por la noche.

«Está en una buena situación», dijo Espada. “Se siente bien. Se siente confiado. Quiere contribuir. Él sabe que lo necesitamos en el montículo, necesitamos su presencia y ahora mismo está justo donde necesita estar”.

El tres veces ganador del premio Cy Young abrió la temporada en la lista de lesionados con una inflamación en el hombro derecho. Hizo dos aperturas de rehabilitación, la primera para Triple-A Sugar Land el 7 de abril antes de la apertura del sábado para Doble-A Corpus Christi.

Verlander habló con los periodistas antes de que Espada anunciara sus planes para el jugador de 41 años, quien cedió al entrenador las preguntas sobre su regreso. Pero sí habló de su salud.

«En cuanto al conteo de lanzamientos, creo que está bastante igualado y, en cuanto a la salud, me recuperé de todas las formas que me hubiera gustado haber visto», dijo. “Como habíamos hablado detalladamente antes, algunas de las cosas que me han resultado difíciles de hacer se están volviendo cada vez más fáciles”.

“Así que siento que he marcado todas las casillas que es necesario marcar”, continuó. “Y siento que estoy listo para volver a subir al montículo, ya sea por nosotros o por alguien más. Así que esa es nuevamente su decisión”.

Verlander no estaba entusiasmado con los resultados en sus inicios de rehabilitación, pero dijo que esos juegos fueron valiosos para prepararlo para salir de la lista de lesionados.

Permitió siete hits y seis carreras , cinco limpias, en cuatro entradas contra Frisco el sábado. Ponchó a tres, dio un boleto y realizó 51 de 77 lanzamientos para strikes.

Verlander permitió seis carreras limpias y ponchó a seis mientras lanzaba hasta la cuarta entrada para Sugar Land.

«No estás en plena forma para la temporada», dijo. “La única manera de practicar el lanzamiento a toda velocidad es salir y hacerlo. Por mucho que me gustaría, no puedo practicar a toda velocidad en el bullpen. Simplemente no es posible. Así que realmente esperas que tu cuerpo comience a sincronizar las cosas cuando estás en un juego y aprendes de cada vez que estás ahí, y creo que estoy haciendo precisamente eso”.