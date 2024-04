El nombre del cuatro veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, podría sumarse a la baraja de opciones que tiene Mercedes para ocupar el asiento que dejará al final de la temporada Lewis Hamilton, quien a partir de 2025 estará con Ferrari.

Vettel aceptó que ha pasado por su cabeza regresar al Gran Circo después de dejar la categoría al final de 2022 y buscar su quinta corona; además aceptó que ha hablado con el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, aunque señaló que sus pláticas han sido sobre otros temas y no necesariamente para ocupar un lugar en parrilla.

«Estoy hablando con Toto Wolff. No sé si eso se puede considerar hablar con Mercedes, pero sí he hablado de otras cosas», ha reconocido el alemán en una entrevista a Sky Sports.

La llamada ‘Silly season’ comenzó antes de tiempo y no ha parado en rumores desde que se anunció que Hamilton dejará a Mercedes y Carlos Sainz no seguirá con Ferrari. Ante esto, no ha pasado una semana en la que los medios de comunicación hablen sobre quiénes pueden ocupar estos asientes, además del puesto de Checo Pérez, quien no ha renovado con Red Bull, y del propio Max Verstappen, quien no tiene actualmente su mejor relación con Christian Horner, jefe del equipo austriaco.

«Estoy hablando con mucha gente, porque los conozco, pero de nada en concreto. Quiero decir, obviamente se me pasa por la cabeza, pienso en ello, pero no es mi pensamiento primordial», comentó a Sky Sports.

«Estoy planeando algunos eventos para el futuro, he hablado con muchos otros directores de equipo y no sólo sobre carreras. Hay muchas ideas, pero nada en concreto por el momento», añadió Sebastian Vettel, quien cuenta con diversas marcas dentro de la Fórmula 1.

El propio Hamilton ha señalado que le encantaría que Vettel ocupara su asiento dentro del equipo Mercedes, debido a la nacionalidad de la misma y del propio Seb.

«Me encantaría que Seb volviera. Creo que sería una opción increíble para el equipo. Un piloto alemán, un piloto que ha ganado varios campeonatos del mundo, alguien que tiene unos valores increíbles, que seguirá llevando a este equipo hacia adelante. Me encantaría que volviera», ha asegurado el británico.