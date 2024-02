Rita Marley, la cantante nacida en Cuba que conquistó a Bob Marley y se convirtió en “la reina del reggae”

Ese fue el reporte con el que Jamaica Broadcasting Corporation dio a conocer lo sucedido el 3 de diciembre de 1976; un episodio que, a pesar de los años transcurridos, sigue rodeado de misterio.

En el segundo incluyó su breve experiencia como su relacionista pública en Island Records, antes de que la banda se volviera famosa: The Book of Exodus: The Making and Meaning of Bob Marley and the Wailers’ Album of the Century (El libro de Exodus: la creación y el significado del álbum del siglo de Bob Marley y Los Wailers).

“Rita es alguien que estuvo desde el inicio de la música”, responde sobre la influencia de la cantante en el reggae.

“No había muchas mujeres, era un ámbito extremadamente patriarcal”, le señala a BBC Mundo. “Y para entrar, necesitabas no solo talento en términos de voz y música, sino actitud”.

Y ella la tenía.

Tras conocer a Bob y a otros músicos, “empezó a formar parte de una comunidad musical que le dio legitimidad porque era una muy buena cantante”.

Goldman cuenta que antes de volverse famosos, Bob y los otros miembros de los Wailers, Peter Tosh y Bunny Wheeler, crearon un sello discográfico independiente.

“Rita estaba muy involucrada en esa área, era como una especie de ejecutiva del sello”.

“Personas de compañías discográficas me contaron que solía llegar con enormes cantidades de discos para promocionarlos. Lo hacía de una manera muy tradicional, pero es que estaba totalmente comprometida con ayudar a que se convirtieran en un éxito”.

«Arte femenino»

“Cuando los integrantes originales de Los Wailers se separaron, Marley empezó a redefinir su sonido y ahí es cuando reúne a tres de las mejores voces de la isla, las más profesionales, y nace el trío Las I Threes”, indica la profesora.