Rifan Picasso valorado en 1 millón de dólares pro recaudación para investigación del Alzheimer

En unas horas, un afortunado ganador se convertirá en el propietario de un cuadro de Pablo Picasso por menos de 120 dólares.

En Francia, una rifa ofrece la oportunidad de ganar un retrato de un artista español valorado en un millón de dólares por el precio de un boleto de 100 euros (117 dólares). Los fondos recaudados se destinarán a la investigación del Alzheimer. El sorteo tendrá lugar el martes en la casa de subastas Christie's de París.

La tercera edición de la lotería "1 Picasso por 100 euros" es para el cuadro "Cabeza de mujer" de Picasso, y los beneficios se destinarán a la investigación del Alzheimer .

La pintura al gouache sobre papel fue realizada por Picasso en 1941.

En el primer sorteo de este tipo, celebrado en 2013, un hombre de Pensilvania que trabajaba en una empresa de rociadores contra incendios ganó "El hombre del sombrero de ópera", que el maestro español pintó en 1914 durante su período cubista.

El cuadro "Naturaleza muerta", pintado al óleo sobre lienzo, fue sorteado en 2020 e hizo muy feliz a Claudia Borgogno, una contable italiana cuyo hijo le compró el boleto como regalo de Navidad.

Pintado en 1921, ese cuadro fue adquirido para la rifa por el multimillonario coleccionista de arte David Nahmad, quien afirmó en una entrevista con Associated Press que Picasso habría aprobado que se rifara su obra. Picasso falleció en 1973.

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La Fundación para la Investigación del Alzheimer, organizadora de la rifa benéfica, tiene su sede en uno de los principales hospitales públicos de París y afirma haberse convertido en la principal entidad financiera privada de Francia para la investigación médica relacionada con el Alzheimer desde su fundación en 2004.

La plataforma de venta online de los organizadores indicó que el número de boletos para el sorteo del martes se ha limitado a 120.000, lo que significa que podría recaudar 12 millones de euros (14 millones de dólares) si se venden todos.

De esa cantidad, un millón de euros se pagarán a la Opera Gallery, una galería de arte internacional propietaria del cuadro.

Los organizadores afirmaron que las dos rifas anteriores de Picasso recaudaron un total de más de 10 millones de euros para proyectos culturales en el Líbano y programas de agua e higiene en África.