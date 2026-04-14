Persisten las calles bloqueadas, cables y árboles en el suelo por lluvias en Gran Santo Domingo

Árboles caídos, aceras intransitables, calles bloqueadas y tendidos eléctricos en el suelo son las huellas que aún persisten tras el paso de los aguaceros torrenciales combinados con vientos fuertes en el Gran Santo Domingo. Demarcación en alerta amarilla la tarde del lunes.

Pasadas las 10:10 de la mañana, un equipo del Listín Diario comprobó las secuelas y daños a causa de las intensas lluvias y vientos que muchos describieron como huracanados.

En la calle Paseo de los Médicos, próximo al Colegio Médico Dominicano (CMD), una brigada de los bomberos del Distrito Nacional estaba terminando de cortar un árbol de laurel de unos 30 años que cayó ayer.

Daños en las estructuras

Las intensas lluvias y vientos derribaron decenas de arboles, postes de luz y cableado.Raúl Asencio / LD

Aparte de los árboles caídos en las aceras y en medio de la calle, a lo largo de la capital se registran daños en diversos tramos de la avenida Independencia, debido a que algunos establecimientos comerciales e instalaciones estatales se vieron afectados.

Allí, el Hotel y Casino "Mirage" en Gazcue sufrió daños en su estructura con la caída de algunos de sus plafones del techo, según relatan quienes transitan con frecuencia por la zona.

Entretanto, en el centro comercial "Malecón Center", donde ayer se había viralizado en las redes sociales que una parte de la estructura había caído, este martes, solo persiste una cinta de precaución de color amarillo, pero los escombros ya han sido removidos.

Mientras que en el Ministerio de Cultura, también se evidenciaron daños en una pared tras la caída de un tronco de árbol.

Otros efectos de las lluvias

Trabajadores del Ayuntamiento del Distrito Nacional trabajan para despejar vías afectadas por la lluvia y el ventarrón del lunes 13 de abril de 2026.Raúl Asencio / LD

En una propiedad no identificada ubicada por los alrededores de Bellas Artes, al igual que en el icónico espacio urbano y de entretenimiento situado en el Malecón de Santo Domingo en la avenida George Washington, "Plaza Güibia", también se registraron ramas y árboles de almendra en el suelo y cables del tendido eléctrico colgados.

Mientras que en la calle Arzobispo Portes, en la Ciudad Colonial, se registraron varios árboles caídos y el tendido eléctrico.

Esta zona está siendo intervenida por el Departamento de Aseo del Distrito Nacional, al igual que está siendo asistida por una brigada de la compañía dominicana de teléfono "Claro Dominicana".

Debido a lo sucedido, quienes residen en este sector indicaron que desde ayer a las 5:30 de la tarde no tienen disponible el servicio electrónico.

Durante el recorrido por el equipo de este diario, reporteros evidenciaron las brigadas de aseo de la Alcaldía del Distrito Nacional limpiando y retirando las ramas y basuras que habían dejado los aguaceros.