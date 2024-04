SALUDOS LECTORES.

A raiz de este pandemonio de locuras de sentencias y demandas en contra de los médicos, clínicas privadas y hospitales públicos. Habíamos expresado públicamente en todos los medios, que estas condenas marcaban un camino extremadamente peligroso; no sólo en contra de los médicos, clínicas y hospitales; sino además en contra del país, en contra de los pacientes, en contra de la economía del Sistema Sanitario y aunque los jueces no lo crean; en contra de los propios jueces.

Y decía con sobradas razones, que muchos médicos por temor a estas sentencias trituradoras no sólo del bolsillo de los médicos, clínicas y hospitales, sino además trituradoras de la moral de estos colegas y de estas instituciones. Van a producir que los médicos y las clínicas. no quieran tratar pacientes complicados por temor a este pandemonio, a esta locura de sentencias. Leí con tristeza como algunos medios y personas, me criticaban este análisis y hoy tengo todas las razones, cuando los dueños de clínicas este domingo señalan públicamente que muchas clínicas van a quebrar económicamente por las temibles demandas. Y también ya lo había expresado el director del SNS.

En ningún momento hemos mencionado que los médicos con estas acciones lo que buscan es que se les indulten, no señores!! No buscamos impugnidad judicial, buscamos una justicia imparcial. Que por cierto, los casos reales de estos errores ó malas prácticas en este país son muy pocos y escasos, en comparación con la GIGANTESCA LABOR SOCIAL Y ALTRUISTA que desarrollan los médicos Dominicanos. No tan sólo salvándole la vida a millares de Dominicanos, sino curando a millones de Dominicanos de diversas enfermedades.

Les expreso a esta franja pequeña de la población y unos pocos comentaristas que hoy acaban con los médicos, que se le olvidó muy rápido, que los colegas cuando han tenido que jugársela y exponer sus propias vidas, lo hemos hecho. Recordemos en la recién pasada y temible pandemia del Covid 19, pandemia esta que arrodilló y puso a temblar al mundo. Ahí estuvimos todos los médicos Dominicanos, fajados !! de campana a campana !!. Al frente del cañon, en todas las clínicas y hospitales. Miles de médicos nos enfermamos de este mortal virus, al exponernos en las clínicas y hospitales, ayudando a salvar a estos pacientes. Y casi 200 médicos Dominicanos, fallecieron por esta mortal enfermedad… De hecho en el frente del local del CMD existe el muro del dolor (una escultura), en honor a los médicos caidos en pandemia del Covid 19. Que hoy estos que nos acusan ya olvidaron. Y que los invitamos a llevarles a estos médicos fallecidos un ramo de flores.

Entonces me pregunto? Éramos héroes o no eramos Héroes en la pandemia?. Ahora no lo somos!!, para un sector minoritario del pais. Y lo más penoso es ver que este sector minoritario, incluyendo una minoría de medios y comentaristas, están justificando estás demandas que conllevan al pago de millones de pesos, dinero éste que ningún médico lo tiene, incluso demandas en donde se contempla cárcel para los médicos, por estas supuestas malas prácticas de médicos y hospitales. Como si los médicos fuésemos delincuentes comunes. Así no!!. Los médicos no estamos solos! VAMOS A DEFENDER A LOS MÉDICOS CENTÍMETRO A CENTÍMETRO.!!!

Ustedes pueden estar seguros, que todas esas personas y comentaristas ( muy pocos), ,que hoy arremeten sin piedad y sin pensar bien las cosas en contra de los médicos; yo apuesto !! a que un médico le salvó la vida o lo sanó, de una enfermedad o por lo menos a un familiar de ellos. Para ellos eso está en el olvido y lo que expresan ahora muy cómodamente es que esa labor, es parte de la responsabilidad del trabajo del médico. Y yo le contesto, que estoy de acuerdo, que es nuestra responsabilidad salvar vidas y curar enfermedades; pero por Dios, lo cortés no quita lo valiente que usted es.

Reiteramos nuestra posición, ciertamente existe la mala práctica en todas partes del mundo, no lo negamos. No buscamos impugnidad. Pero estas malas prácticas son mínimas en comparación a la gran cantidad de condenas. Lo que estamos viendo en estos momentos en el país, es algo diferente, una locura!!! lo que estamos viendo es un festin de instrumentaciones de condenas las mayorías no justificadas profesionalmente hablando. Y que consecuentemente en su momento y desde ya, están trayendo situaciones altamente negativas, llevando al país por un camino muy peligroso y sin retorno. A un callejón sin salidas. En donde todos nos vamos a perjudicar, incluso los propios jueces.

Si por defender esta gran verdad en favor de los médicos, clínicas y hospitales; esta pequeña franja de la población y unos pocos comentaristas me quieran seguir condenando y acusándome, que continúen haciéndolo. Que yo Waldo Ariel Suero, MORIRÉ defendiendo a los médicos, su gran trabajo, su entrega y sus verdades!!!