Santo Domingo.- Candidato a diputado aboga por una ley para sancionar con cárcel a los médicos que nieguen atención a una persona en situación de emergencia.

Felipe Gavilán, candidato a diputado en la circunscripción 3 del Distrito Nacional por el Partido Opción Democrática, expresó que de ser electo impulsará la «Ley de Emergencia», con la cual busca proteger la vida de las personas que se encuentran en una situación crítica y requieren atención médica inmediata.

La propuesta establece penas de cárcel para aquellos profesionales de la salud que se nieguen a brindar asistencia a pacientes en condiciones de emergencia.

«Cuando tienes una emergencia, no tienes tiempo de elegir dónde recibir atención médica. Si te accidentas cerca de una clínica, debes ser atendido allí, tú no escogiste donde te iba a pasar el accidente «, explicó Gavilán durante una entrevista en el programa «Desde Temprano» de la plataforma Endigitos Media.

Gavilán agregó “si no tienes seguro, o tu seguro no lo cogen en la clínica, o no tienes para hacer un depósito, no te atienden, hay personas que han perdido la vida, porque la rebotan en una emergencia.”

El candidato a diputado mencionó el caso de Ana Karina Reynoso de 33 años, quien en el 2022 perdió la vida en la Clínica Independencia por no tener a tiempo un depósito que oscilaba entre 9 mil y 12 mil pesos. El esposo de Ana Karina reveló a los medios que el centro de salud alegaba que su seguro no tenía cobertura y que por esa razón era obligatorio el pago como requisito principal para ingresarla. «Este tipo de tragedias no deberían ocurrir», señaló Gavilán.

La «Ley de Emergencia» también busca sancionar a los directores de centros médicos que ordenen negar atención a pacientes en estado de emergencia. «No quiero que ningún médico vaya a la cárcel», aclaró Gavilán.

«El objetivo de esta ley es disuadir a los médicos de negar atención en emergencias y salvar vidas».

La propuesta de Gavilán ha generado debate entre la comunidad médica y la ciudadanía. Algunos consideran que la medida es necesaria para disuadir a los médicos de negar atención en emergencias, mientras que otros opinan que la criminalización del ejercicio médico podría tener consecuencias negativas.

Felipe Gavilán fue entrevistado el pasado viernes en el programa “Desde Temprano” de la plataforma Endigitos Media, que se transmite diariamente por distintos canales de cable. La entrevista fue conducida por Jimmy Rosario, Eddy Skinner y Juan Matos.