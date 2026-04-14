Martínez y Rocchio jonronean en el triunfo de los Guardianes sobre Cardenales

Angel Martínez y Brayan Rocchio conectaron jonrones mientras los Cleveland Guardians vencían a los St. Louis Cardinals 9-3 el lunes por la noche.

Gavin Williams (2-1) permitió dos carreras en más de cinco entradas para llevarse la victoria. Permitió cinco hits, dio dos bases por bolas y ponchó a cuatro.

El octavo jonrón de Jordan Walker, la mejor marca en las Grandes Ligas, al inicio de la sexta, puso fin a la noche de Williams. Walker se convirtió en el quinto jugador en la historia de los Cardinals en conectar al menos ocho jonrones en los primeros 16 partidos de una temporada, uniéndose a Stan Musial (1954), Mark McGwire (1998), Scott Rolen (2004) y Albert Pujols (2006).

Martínez dio a los Guardians una ventaja de 1-0 en la primera entrada, enviando la curva de Matthew Liberatore a 398 pies por encima de la barrera del jardín izquierdo.

El sencillo de dos carreras de Daniel Schneemann desató una remontada de los Guardians en la cuarta entrada. Austin Hedges siguió con un elevado de sacrificio para dar a Cleveland una ventaja de 4-1.

Rocchio puso el 6-1 con un jonrón de dos carreras ante Justin Bruihl en la sexta entrada que dejó su bate a 108,1 mph, según Statcast.

Steven Kwan culminó una explosión de tres carreras en la octava con un sencillo de dos carreras. Cinco de los nueve bateadores de los Guardians llegaron a base de forma segura al menos dos veces.