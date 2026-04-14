Agustín Ramírez y Connor Norby dan H4 y los Marlins vencen a los Bravos

Agustín Ramírez y Connor Norby conectaron jonrones y los Miami Marlins puso fin a su racha de tres derrotas consecutivas con una victoria por 10-4 sobre los Atlanta Braves el lunes por la noche.

Ramírez conectó un jonrón de tres carreras de 418 pies en la quinta entrada ante Aaron Bummer (0-1) que rompió el empate 3-3. Terminó 3 de 4 con cuatro carreras impulsadas y dos anotadas. Liam Hicks bateó 3 de 4 con tres carreras impulsadas, Norby estuvo 2 de 5 y produjo dos carreras, y Xavier Edwards estuvo 2 de 4 y anotó tres veces.

Andrew Nardi (1-0) lanzó una quinta entrada sin permitir carreras en relevo de Eury Pérez, quien permitió cuatro carreras (tres limpias) y siete hits en cuatro entradas.

Nardi, Calvin Faucher, John King, Lake Bachar y Anthony Bender combinaron cinco entradas sin permitir carreras desde el bullpen de los Marlins y permitieron dos hits.

Los Marlins lograron un récord de temporada con 16 hits y igualaron su máximo de carreras anotadas. Miami solo anotó tres carreras mientras era barrido en tres partidos en Detroit durante el fin de semana.

El abridor de Atlanta, Grant Holmes, retiró a los primeros nueve bateadores de los Marlins, luego permitió tres carreras en una cuarta entrada de 30 lanzamientos y fue retirado.

Michael Harris II bateó de 3-3 con una base por bolas en su regreso de la baja por paternidad, y Austin Riley impulsó dos carreras para los Braves.

El primera base de Atlanta, Matt Olson, jugó su partido número 799 consecutivo, superando a Nellie Fox para lograr la undécima racha de partidos más larga en la historia de las Grandes Ligas.

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A continuación

El lanzador derecho de los Marlins, Max Meyer (1-0, 3.68 de efectividad), se enfrentará al lanzador derecho de los Braves, Reynaldo López (1-0, 1.15), mientras continúa la serie el martes.

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AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb

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