Santo Domingo. – A propósito de la situación de caos y de desestabilización social y política que vive Haití, el historiador y escritor Manuel Núñez manifestó que actualmente se está en una situación muy grave y que lo que se vislumbra es que en el vecino país no hay salida.

Manifestó que la vecina nación es un país empobrecido y destruido, pero que ahora la República Dominicana ha tenido la fortuna de que el actual Gobierno trabaja en una verja perimetral que tiene varios efectos positivos, entre estos, el simbólico, que le dice al mundo que el tema haitiano no se va a resolver en suelo dominicano.

“Haití ha desaparecido como Estado: no hay un polo de autoridad, el control de la violencia lo ejercen las bandas; no hay ministerios de Salud ni de Educación ni de Interior. Hay un gobierno fantasma, no hay élites porque también emigraron”, detalló Núñez.

Señaló que el hecho de que en algunas escuelas públicas dominicanas haya un alto porcentaje de estudiantes haitianos que desplazan a los niños dominicanos, al igual que pacientes de esa nacionalidad en los hospitales, indica que lo que se está viendo es un proceso de apropiación de un país por otro.

Expresó que la idea de los haitianos, que viven del victimismo tras destruir su país, es ocupar poco a poco a República Dominicana e ir creando una guerra psicológica con sus partidarios locales (intelectuales, iglesias) que han contribuido a quebrar la posibilidad de que se tenga control de lo que denominó “las fronteras interiores”, al referirse al empleo, la salud y la educación en el territorio dominicano.

“Yo creo que, una vez el presidente haya concluido con el muro, debería centrar su atención en la frontera interior, porque ya se sabe cómo funcionan estas redes”, señaló Núñez, quien valoró los esfuerzos del actual gobierno tras asumir en plena pandemia y poder superar la situación.

Resaltó que tras recuperarse de la pandemia también se logró recuperar el cupo del turismo y que ya el país cuenta con 10 millones de turistas, lo que es un récord envidiable en todo el Caribe.

“Y en diciembre se va a inaugurar el quinto polo turístico del país, que es el de Cabo Rojo, de Bahía de las Águilas, que eso ahí es estupendo”, apuntó entusiasta Núñez, durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., cada sábado a las 09:00 de la noche por Entelevisión.

Señaló que el sur necesitaba el beneficio del turismo, pero también la seguridad, y que esta la viene a reforzar el muro fronterizo que construye el gobierno actualmente.

“Si no hubiese la verja perimetral, las inversiones iban a ser riesgosas porque no se puede invertir en una zona tan cercana a la frontera sin tener mecanismos de seguridad que impidan que la inestabilidad del país vecino se exporte a la República Dominicana”, manifestó.

Sobre el contexto internacional y el impacto de varias situaciones en la economía del país, Núñez destacó que ve el panorama con una gran preocupación, pero que afortunadamente la visión política del actual gobierno es que no hay solución dominicana al tema haitiano.

Señaló que los mandatarios anteriores tenían una “blandenguería” que alimentaba el victimismo haitiano, pero que ahora es diferente porque hay firmeza con el tema.

“Todavía no logro entender que la propuesta de la ONU tenga alguna salida… y tienen que enfrentar a las bandas, lo que no será un juego de niños porque es con tiros vivos, porque hablamos de bandas que matan, que secuestran, que extorsionan, que trafican… El combate no solo es a las bandas, sino al poder económico que tiene detrás el crimen organizado”, señaló.