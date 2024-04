La bebé de Gaza que rescataron con vida del vientre de su madre muerta en un ataque de Israel

La bebé nació gracias a una cesárea de emergencia tras un embarazo de siete meses y medio.

«Mi hijo también estaba con ellos. Quedó descuartizado y aún no lo han encontrado. No lo reconocen (…). ¿Por qué los atacan? No sabemos por qué, cómo. No lo sabemos (…). Solo atacan a mujeres y niños», afirmó.