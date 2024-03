El IRS está investigando al intérprete de Shohei Ohtani y a un presunto corredor de apuestas

The content originally appeared on: El Dia

El intérprete de Shohei Ohtani está siendo investigado penalmente por el IRS, y el abogado de su supuesta casa de apuestas dijo el jueves que el ex empleado de los Dodgers de Los Ángeles hacía apuestas en fútbol internacional, pero no en béisbol.

El IRS confirmó el jueves que el intérprete Ippei Mizuhara y Mathew Bowyer, el presunto corredor de apuestas ilegal, están bajo investigación criminal a través de la oficina local de la agencia en Los Ángeles. El portavoz de Investigación Criminal del IRS, Scott Villiard, dijo que no podía proporcionar detalles adicionales.

Mizuhara, de 39 años, fue despedido por los Dodgers el miércoles luego de informes de Los Angeles Times y ESPN sobre sus supuestos vínculos con una casa de apuestas ilegal y deudas de más de $1 millón. La noticia salió a la luz horas después del anticipado debut de Ohtani con los Dodgers en Corea del Sur, donde Mizuhara estuvo constantemente al lado de la megaestrella de $700 millones.

«Al responder a las recientes consultas de los medios, descubrimos que Shohei ha sido víctima de un robo masivo y estamos entregando el asunto a las autoridades», dijo el miércoles la firma de abogados de Ohtani, Berk Brettler LLP, en un comunicado. La empresa declinó hacer más comentarios al día siguiente.

Los juegos de azar deportivos son ilegales en California , aunque 38 estados y el Distrito de Columbia permiten alguna forma de ellos. The Associated Press no pudo comunicarse con Mizuhara para hacer comentarios. No estaba claro si había contratado a un abogado.

El corresponsal de AP Steve Wade informa sobre un escándalo de apuestas que resultó en el despido del intérprete de la estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani.

Diane Bass, abogada de Bowyer, dijo a la AP que Mizuhara estaba haciendo apuestas con Bowyer en fútbol internacional, pero no en béisbol.

«Señor. Bowyer nunca tuvo ningún contacto con Shohei Ohtani, en persona, por teléfono, de ninguna manera”, dijo el jueves. «La única persona con la que tuvo contacto fue Ippei».

Bass confirmó la investigación criminal sobre Bowyer y dijo que su casa fue registrada en octubre. No se han presentado cargos. Operar un negocio de apuestas sin licencia es un delito federal.

“He estado en contacto con la Oficina del Fiscal Federal para tratar de resolver el caso”, dijo.

Mizuhara es un rostro familiar para los fanáticos del béisbol como compañero constante de Ohtani, interpretándolo con los medios y en otras apariciones desde que Ohtani llegó a los EE. UU. en 2017. Incluso sirvió como receptor de Ohtani durante el Derby de Jonrones en el Juego de Estrellas de 2021. . Cuando Ohtani dejó a los Angelinos de Los Ángeles para firmar un contrato de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers en diciembre, el club también contrató a Mizuhara.

El equipo estuvo en Seúl esta semana cuando Ohtani hizo su debut con los Dodgers , y Mizuhara estuvo en el dugout de Los Ángeles el miércoles durante su victoria inaugural de la temporada sobre San Diego. La pareja parecía funcionar bien hasta el final del partido del miércoles. Mizuhara no estuvo con el equipo el jueves.

Los Dodgers dijeron en un comunicado que estaban “al tanto de los informes de los medios y están recopilando información.

«El equipo puede confirmar que el intérprete Ippei Mizuhara ha sido despedido», dice el comunicado. «El equipo no tiene más comentarios en este momento».

Ohtani estuvo en la alineación para el segundo juego de la serie el jueves, conectando un sencillo en la primera entrada como bateador designado de los Dodgers. Los Dodgers perdieron 15-11.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, confirmó que Mizuhara tuvo una reunión con el equipo el miércoles, pero se negó a dar más detalles. Dijo que no sabía el paradero de Mizuhara y dijo que se estaba utilizando un intérprete diferente.

“No puedo comentar nada sobre esa reunión”, dijo Roberts, y agregó que “Shohei está listo. Sé que se está preparando”.

Will Ireton, gerente de operaciones de rendimiento de los Dodgers, subió al montículo en la primera entrada para traducir al lanzador Yoshinobu Yamamoto. Ireton fue el traductor de Kenta Maeda con el equipo de 2016 a 2018.

La seguridad en el Gocheok Sky Dome se intensificó el jueves, con policías y perros revisando los pasillos horas antes de que comenzara el juego.

La noticia del intérprete de Ohtani llegó un día después de que se informara de una amenaza de bomba contra Ohtani. La policía dijo que no encontraron explosivos.

El martes, Mizuhara le dijo a ESPN que sus apuestas estaban en el fútbol internacional, la NBA, la NFL y el fútbol universitario. Las reglas de la MLB prohíben a los jugadores y empleados de los equipos apostar (incluso legalmente en béisbol) y también prohíben apostar en otros deportes con casas de apuestas ilegales o extranjeras.

«Nunca apuesto al béisbol», dijo Mizuhara a ESPN. “Eso es 100%. Conocía esa regla… Tenemos una reunión sobre eso en los entrenamientos de primavera”.

Mizuhara fue visto charlando regularmente con Ohtani durante el juego del miércoles, aparentemente discutiendo sus apariciones en el plato a través de una tableta.

Mizuhara nació en Japón y se mudó al área de Los Ángeles en 1991 para que su padre pudiera trabajar como chef. Asistió a la escuela secundaria Diamond Bar en el este del condado de Los Ángeles y se graduó de la Universidad de California, Riverside, en 2007.

Después de la universidad, Mizuhara fue contratada por los Medias Rojas de Boston como intérprete del lanzador japonés Hideki Okajima. En 2013, regresó a Japón para traducir para los jugadores de habla inglesa de los Hokkaido Nippon-Ham Fighters. Allí conoció a Ohtani, quien se unió al equipo ese mismo año.

Después de que Ohtani firmara con los Angelinos en 2017, el equipo contrató a Mizuhara para que trabajara como su intérprete personal. ESPN dijo que Mizuhara le dijo al medio esta semana que le pagan entre $ 300,000 y $ 500,000 al año.

ESPN dijo que habló con Mizuhara el martes por la noche, momento en el que el intérprete dijo que Ohtani había pagado sus deudas de juego a petición de Mizuhara. Después de la declaración de los abogados de Ohtani diciendo que el jugador fue víctima de robo, ESPN dice que Mizuhara cambió su historia el miércoles y afirmó que Ohtani no tenía conocimiento de las deudas de juego y no había transferido ningún dinero a las casas de apuestas.

Mizuhara dijo que contrajo más de 1 millón de dólares en deudas a finales de 2022 y que sus pérdidas aumentaron a partir de ahí.

“Soy terrible (jugando). Nunca lo volveré a hacer. Nunca gané dinero”, dijo Mizuhara. “Quiero decir, cavé un hoyo y siguió haciéndose más grande, y eso significó que tuve que apostar más para salir de él y seguí perdiendo. Es como un efecto de bola de nieve”.

Sería el mayor escándalo de apuestas en el béisbol desde que Pete Rose acordó una suspensión de por vida en 1989 después de que una investigación para la MLB realizada por el abogado John Dowd descubriera que Rose hizo numerosas apuestas para que los Rojos de Cincinnati ganaran entre 1985 y 1987 mientras jugaba y dirigía el equipo. .

La política de apuestas de la MLB está publicada en todos los vestidores. Las apuestas en béisbol se castigan con una prohibición de practicar este deporte durante un año. La sanción por apostar ilegalmente en otros deportes queda a discreción del comisionado.