Diez jugadores listos para dar un salto en el 2024

¿Cuáles jugadores darán un salto hacia adelante en el 2024? ¿Qué queremos decir con eso? Hablamos de revelaciones: Jugadores que están listos para dar un paso significativo y convertir el potencial en realidad. Nuestro panel de MLB.com seleccionó a 10 jóvenes, cinco bateadores y cinco lanzadores, que están listos para conseguirlo.

Estos jugadores fueron prospectos de renombre y ya han experimentado cierto éxito en las Grandes Ligas, a veces destellos, a veces durante un período prolongado. Ahora llegó la hora de ponerlo todo junto y ascender al estrellato.

Aquí tienes 10 candidatos para convertirse en revelación en el 2024.

BATEADORES

La definición de lo que constituye una revelación está abierta a interpretación. Pero cada uno de estos cinco bateadores cumple con los siguientes criterios:Jugó la temporada 2024 con 27 años o menosTuvo al menos 300 visitas al plato en el 2023No alcanzó ni un OPS+ de 120 ni un WAR de 3.01) CJ Abrams, SS, Nacionales

Estadística clave: 47 robos en 51 intentos en el 2023

Es fácil olvidar lo joven que sigue siendo Abrams, porque acaba de cumplir 23 años en diciembre, y robarse 47 bases de 51 intentos es correr a nivel élite. Pero ¿qué hay del bate? Podrías ver su 2023 como A) poco impresionante, porque un OPS+ de 95 está por debajo del promedio, o B) un gran avance, porque tuvo un OPS+ de 75 a los 21 años la campaña anterior. Estamos tomando de forma cautelosa la mejora que mostró en su disciplina en el plato (tasa de swing a pitcheos en bola de 41% en abril, 29% en septiembre) y hubo algunos avances muy prometedores con respecto a su capacidad para reconocer los pitcheos. Incluso una continuación menor de esa tendencia lo convertiría en un bateador muy valioso; de nuevo, tiene solo 23 años.

— Mike Petriello

) Spencer Torkelson, 1B, Tigres

Estadística clave: 16 jonrones en sus últimos 48 juegos del 2023

Después de registrar un OPS de .649 en sus primeros 221 juegos en las Grandes Ligas, Torkelson finalmente encontró el ritmo que convenció a los Tigres de seleccionarlo como el número uno en el Draft de MLB del 2020. El primera base salvó su segunda temporada en la Gran Carpa con un cierre a toda máquina, bateando 16 cuadrangulares con un OPS de .921 en sus últimos 48 desafíos. Torkelson terminó ubicándose en el percentil 94 en tasa de batazos duros y empatando en el séptimo lugar con 62 macetazos, lo que sugiere que podría haber muchos vuelacercas por venir en el 2024.

— Thomas Harrigan

3) Elly de La Cruz, INF, Rojos

Estadística clave: Velocidad máxima de salida de 119.2 mph siendo un novato

En ciertos aspectos, Elly sobresalió el año pasado, acumulando 13 bambinazos y 35 bases robadas en 98 duelos como novato, mientras acumulaba hazañas impresionantes como pulverizar una pelota a 119.2 mph (la tercera velocidad de salida más alta de la temporada a nivel de MLB) y lanzar una a 99.8 mph (la asistencia en el infield más rápida rastreada por Statcast). En otros aspectos, el bateador ambidiestro dominicano mostró fallos, como una tasa de ponches del 33.7%, que necesitará mejorar si va a traducir herramientas brutas excepcionales en habilidades legítimas. Solo tiene 22 años, así que la esperanza es que De La Cruz continúe haciendo ajustes como lo hizo mientras avanzaba rápidamente por las ligas menores.

4) Josh Jung, 3B, Rangers

Estadística clave: OPS de .867 en la postemporada

Jung fue al Juego de Estrellas en su campaña de novato el año pasado, lo cual es bastante bueno por sí solo, pero la verdadera explosión está aún por llegar. Podría haber ocurrido ya si la segunda mitad de Jung no hubiera sido interrumpida por un pulgar roto en agosto. Pero la actuación en postemporada del jugador de 26 años – bateó .308 con tres jonrones y un OPS de .867 para los campeones de la Serie Mundial – debería ayudarte a convencerte de que el Jung que tenía 19 vuelacercas y un OPS+ de 126 para la pausa del All-Star es el verdadero Jung. Especialmente cuando ves que también golpea la pelota con fuerza y en el lugar óptimo de ángulo de salida con más frecuencia que la mayoría de los bateadores de las Grandes Ligas. Oh, y además juega una excelente tercera base.

5) Jordan Walker, RF, Cardenles

Estadística clave: Línea de .304/.363/.490 en sep./oct.

La visión pesimista podría ver el 2023 de Walker como una decepción para un prospecto élite, dada ese WAR de nivel de reemplazo. Sin embargo, si ampliamos la perspectiva, la imagen es más positiva para el joven que pronto cumplirá 22 años. La mayoría de los jugadores que batean tan bien como lo hizo Walker (OPS+ de 114) como regulares en las Mayores a esa edad terminan siendo estrellas. El jugador de 6 pies y 6 pulgadas puede golpear la pelota casi tan bien como cualquiera, y su tasa de rodados en picada (56.9% hasta junio, solo 41.6% después) sugiere que habrá más producción por venir. El mayor problema de Walker en 2023 fue su defensiva en el jardín derecho, algo comprensible tratándose de un tercera base natural. Pero con trabajo duro y más experiencia, Walker (velocidad de sprint en el percentil 80) tiene la capacidad atlética para adaptarse rápidamente.

PITCHERS

Para estos cinco lanzadores, los criterios fueron similares a los anteriores:Jugarán la temporada 2024 con 27 años o menos75 o más innings lanzados en el 2023No alcanzaron ni una EFE+ de 120 ni un WAR de 3.01) Grayson Rodríguez, LD, Orioles

Estadística clave: EFE de 2.58 en 13 aperturas tras ser subido desde Triple-A

La forma más fácil de elegir una revelación es encontrar a un jugador que ya haya mostrado destellos de ello, y Rodríguez ciertamente califica. La selección número 11 en el Draft del 2018 tuvo dificultades en su debut en el 2023, llevando una efectividad de 7.35 cuando fue bajado de regreso a Triple-A en mayo. Dos meses después, regresó, y le fue genial, permitiendo apenas una línea de .227/.284/.306 en sus últimas 13 aperturas. Aún mejor, sabemos exactamente qué cambió, lo cual es importante cuando quieres saber por qué han mejorado los resultados. Su efectividad global de 4.35 en el 2023 no destacará, pero entre los abridores que enfrentaron a 200 bateadores después de su regreso, solo 11 fueron mejores. La revelación no está por venir. Ya ha comenzado.

2) Bobby Miller, LD, Dodgers

Estadística clave: Velocidad promedio de 98.9 mph con sus rectas (4 costuras/sinker)

Los Dodgers tienen a Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow en el equipo y eventualmente recuperarán tanto a Walker Buehler como a Clayton Kershaw cuando superen sus respectivas lesiones, pero no es descabellado pensar que Miller podría ser su mejor abridor en el 2024. Su arsenal – que incluye un par de bolas rápidas que regularmente alcanzan las tres cifras – es sencillamente impresionante. También ayuda que ya haya disfrutado de cierto nivel de éxito en las Grandes Ligas, terminando su temporada de novato con una efectividad de 3.76, un FIP de 3.51 y una relación de ponches/bases por bolas de 3.72 en 124.1 innings.

— Thomas Harrigan

3) Hunter Greene, LD, Rojos

Estadística clave: 54 ponches con rectas de 100 mph o más de por vida

Entre De La Cruz y Greene, estamos bien entusiasmados con los jóvenes Rojos este año. A pesar de ser la selección número 2 en el 2017 y tener un increíble brazo, Greene posee una efectividad de 4.62 y un WHIP de 1.31 como jugador de Grandes Ligas y ha sufrido con las lesiones. Sin embargo, en solo 46 aperturas en su carrera, ha registrado la mayor cantidad de ponches (54) con lanzamientos de 100 mph o más de todos los abridores en la era del seguimiento de pitcheos (desde 2008). Además, el jugador de 24 años tiene una tasa vitalicia de ponches por cada nueve actos de 12.0 y está trabajando en agregar una curva y un splitter a su repertorio. Si domina al menos uno de esos envíos secundarios y se mantiene saludable, Greene está listo para convertir el potencial en dominio constante.

— Jason Catania

4) Hunter Brown, LD, Astros

Estadística clave: 10.3 K/9, tasa de ponches del 26.8% en el 2023

Brown, también conocido como Mini Justin Verlander, no lanzó en el 2023 exactamente como su compañero de rotación y tres veces ganador del Cy Young. Brown tuvo una efectividad de 5.09 en 31 juegos (29 aperturas), pero hay razones para creer que su desempeño en el 2024 se parecerá más a su debut dominante a finales del 2022… y más a Verlander.

Por un lado, la cantidad de ponches de Brown es muy alentadora: sumó 178 K en 155.2 innings el año pasado. Y el arsenal del diestro de 25 años respalda ese promedio de 10.3 ponches por cada nueve entradas. La recta de Brown promedia 96 mph con una elevación por encima del promedio, su slider promedia 91 mph, su curva cae cinco pulgadas más que una curva promedio y también tiene un buen splitter.

— David Adler

5) Brandon Pfaadt, RHP, D-backsKey stat: 3.27 ERA in 5 postseason starts in 2023

Despite his 5.72 ERA as a rookie, one could argue that Pfaadt already broke out. After taking some serious lumps early on, and enduring a couple of demotions, he returned to the D-backs’ rotation on July 22, and over the rest of the regular season (11 games, 10 starts, 58 2/3 innings), he posted a 4.14 ERA, 3.89 FIP and 64-to-15 strikeout-to-walk ratio. That earned Pfaadt a spot in Arizona’s postseason rotation, and he more than held his own during the team’s run to the World Series.