Es abril y la postemporada se avecina para los 76ers, lo que en realidad solo significa una cosa en Filadelfia: Joel Embiid está lidiando con algún tipo de aflicción.

Embiid, uno de los grandes del juego, ha logrado casi todo lo que hay que hacer en la NBA. Es un MVP . Un bicampeón de goleo. Un siete veces All-Star. Esta temporada, Embiid incluso anotó 70 puntos en un partido.

Sí, los logros de la temporada de Embiid lo han hecho digno de contratos máximos y equipos olímpicos y todos los demás beneficios que conlleva convertirse en uno de los jugadores más imprescindibles de la NBA.

Pero es tiempo de playoffs una vez más y esa es la temporada en la que las cosas se ponen complicadas para Embiid. El jugador de 7 pies ha jugado a pesar de las lesiones desde el día en que fue seleccionado y es más de lo mismo esta temporada. Se lastimó la rodilla izquierda reparada quirúrgicamente la semana pasada, y aunque el entrenador Nick Nurse esperaba que su gran hombre se fuera el miércoles por la noche en el partido de play-in contra Miami, nunca hay garantía de que Embiid esté estructuralmente lo suficientemente sano como para soportar una agotadora carrera de postemporada. Su disponibilidad (más bien, la falta de ella) es la razón más importante por la que los 76ers no han logrado avanzar más allá de la segunda ronda en los playoffs de la Conferencia Este en sus siete temporadas completas en la NBA.

Sí, pero ¿qué pasa con todos esos viejos adagios sobre “el siguiente hombre arriba” o cómo un equipo es “más de una persona” que se supone que resaltan que el éxito y el fracaso van más allá de un solo jugador?

Olvídalo, Filadelfia.

Los 76ers terminaron 31-8 esta temporada con Embiid (aproximadamente un ritmo de 65 victorias) y un lamentable 16-27 sin él.

Como vaya Embiid, así irán los Sixers.

“Cada oportunidad que pueda estar ahí afuera”, dijo Embiid a principios de este mes, “la aprovecharé”.

La posibilidad de llegar lejos en los playoffs es escasa para Embiid y sus compañeros.

Los Sixers necesitan vencer a Jimmy Butler y al Heat para realmente llegar a los playoffs, donde obtendrían el puesto número 7 y jugarían contra los New York Knicks en la primera ronda. Si los Sixers pierden, deben ganar el próximo partido de play-in el viernes para hacerse con el puesto número 8 en los playoffs y jugar contra el número 1, Boston.

Si pierde ambos, la temporada de Filadelfia terminará.

Nurse ganó un campeonato de la NBA con Toronto en 2019 en una racha impulsada por una victoria en semifinales de conferencia de siete juegos sobre el mejor equipo de los Sixers durante el mandato de Embiid. También fue parte de una serie de postemporadas interrumpidas por la lesión de Embiid.

La temporada pasada marcó tres años consecutivos, Embiid se perdió al menos un partido de playoffs por una lesión. Se torció la rodilla derecha la temporada pasada y le costó partidos contra Brooklyn y Boston. Se perdió dos partidos de segunda ronda de 2022 y otro de primera ronda de 2021 por diversas lesiones, además de los dos que se perdió para comenzar los playoffs de 2018 por una fractura orbitaria y otro en 2019, también por un problema de rodilla.

Los 76ers han avanzado con dificultad con un récord de 5-3 sin Embiid en los playoffs desde 2018.

«Lo único que quiero es que estemos sanos», dijo Embiid. “Solo quiero que tengamos esa oportunidad. No vamos a ser tan buenos sin todos. No se trata sólo de mí”.

Embiid, de 30 años, terminó la temporada promediando 34,7 puntos y 11 rebotes en sólo 39 partidos. Tuvo la rareza estadística de anotar más puntos que minutos jugados, terminando con 1.353 puntos en 1.309 minutos.

También tiene un potente compañero en el base All-Star Tyrese Maxey, un gran favorito para el premio al jugador más mejorado de la NBA, quien anotó 50 puntos en un juego tres veces esta temporada. Maxey dijo que ha tomado las medidas necesarias, como una dedicación durante toda la temporada al acondicionamiento, para soportar una postemporada potencialmente larga y formar un formidable 1-2 con Embiid.

«Esto es lo mejor que me he sentido al llegar a los playoffs desde que comencé en la NBA», dijo Maxey, jugando en su cuarta temporada.

Compare eso con Embiid, quien dijo hace semanas que los efectos de la lesión de rodilla más reciente lo llevaron a una depresión .

“Éste me pasó factura mentalmente. Estar deprimido. No fue bueno”, dijo Embiid. “Aún no estoy donde se supone que debo estar, especialmente mentalmente. Pero me encanta jugar. Me encanta el baloncesto y quiero jugar”.

Confesó que antes se vio obligado a abandonar brevemente un partido del viernes por una lesión en la rodilla. Embiid se perdió el final de la temporada regular como medida de precaución, pero participó plenamente en cada uno de los dos últimos días de práctica antes del partido de entrada.

«El era bueno. Estaba de buen humor”, dijo Nurse el lunes. “Estaba muy comprometido. Muchas de las cosas que estábamos haciendo eran muy específicas del plan de juego. Estaba encerrado”.

Pero, ¿podrá Embiid permanecer encerrado hasta junio? A los 76ers les encantaría saber en solo una temporada, solo una, antes de que comience a decaer, cómo es lograr un campeonato con un Embiid sano y feliz.

Simplemente no será este año.