Zuckerberg podr?a ir a prisi?n bajo la nueva ley brit?nica sobre moderaci?n de contenido en redes

The content originally appeared on: El Dia

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, as? como otros jefes de grandes empresas tecnol?gicas corren el riesgo de terminar en prisi?n si sus plataformas de redes sociales no bloquean el contenido considerado da?ino seg?n las pr?ximas leyes de seguridad en l?nea del Reino Unido, advirti? este s?bado la secretaria de Cultura, Medios de Comunicaci?n y Deporte del pa?s, Nadine Dorries, en entrevista con Times Radio.

Seg?n la funcionaria, Zuckerberg y otros altos ejecutivos de las redes sociales podr?an <<absolutamente>> ser encarcelados si no cumplen con la nueva legislaci?n una vez que esta entre en vigor.

Dorries expres? su esperanza de que la ley sea un <> para que <>.

La pena por no eliminar el contenido ilegal de las redes podr?a ser de hasta dos a?os de c?rcel.

El viernes, el Gobierno brit?nico anunci? que se hab?an agregado varios delitos penales al proyecto de ley, incluida la pornograf?a vengativa, los delitos de odio, el fraude, la venta de drogas o armas ilegales, la promoci?n o facilitaci?n del suicidio, el tr?fico de personas y la explotaci?n sexual.

<<Lo que [las empresas de tecnolog?a] deben hacer ahora es eliminar esos algoritmos da?inos en [sus] plataformas. Dejen de dirigir a las personas a salas de chat sobre suicidio, dejen de permitir el odio, dejen de permitir el tr?fico de personas, dejen de permitir amenazas de odio, violencia y violaci?n, y elim?nenlo todo ahora>>, subray? Dorries.

Te invitamos a leer: Los gadgets que marcan el 2022

Cr?ticas y desestimaci?n

Sin embargo, las afirmaciones de la secretaria de Cultura han sido desestimadas por parte de cr?ticos como la Sociedad Nacional para la Prevenci?n de la Crueldad contra los Ni?os (NSPCC, por sus siglas en ingl?s).

Andy Burrows, jefe de pol?tica de seguridad infantil en l?nea de la NSPCC, se?al? a The Independent que <<los jefes tecnol?gicos no ser?an personalmente responsables de los efectos nocivos de sus algoritmos o de no evitar la manipulaci?n, y solo podr?an ser procesados por no proporcionar informaci?n al regulador>>.

Por ahora, Meta y otros gigantes tecnol?gicos no han emitido comentarios sobre las declaraciones de Dorries.

Fuente: RT En Espa?ol