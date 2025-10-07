Zion es hospitalizado en Puerto Rico tras sufrir un accidente de tránsito

El veterano reguetonero puertorriqueño Zion permanece hospitalizado este martes en una clínica de Puerto Rico, luego de sufrir un accidente de tránsito, presuntamente mientras conducía un vehículo todoterreno.

"Por medio de este comunicado oficial queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado", dijeron en un comunicado de prensa Baby Records -disquera de Zion- y Nu Form Management -su empresa de representación-, publicado en la cuenta de Instagram del artista.

De acuerdo con estas dos marcas, la condición médica de Zion "continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende".

Asimismo, el comunicado agradeció "el cariño, las oraciones y el apoyo" de todos los seguidores de Zion, a la vez que pidieron "respeto y paciencia en este momento".

Igualmente, informaron que las actualizaciones del estado de salud de Zion "serán comunicadas únicamente por medios oficiales".

Dúo legendario del reguetón

Zion fue miembro del dúo de Zion y Lennox por más de 20 años, hasta que en noviembre de 2024 anunciaron su separación debido a "intereses profesionales y personales" del primero.

La decisión, según detalló un comunicado de prensa en aquel entonces, "se toma tras una cuidadosa evaluación de los intereses profesionales y personales de Zion a principios de 2024".

El anuncio de la separación se dio después de que Lennox se presentase sin Zion en el cierre de campaña el 3 de noviembre de 2024 de la gobernadora electa de Puerto Rico, Jenniffer González.

"Consideramos necesario tomar esta decisión para proteger la integridad de su marca y Zion pueda enfocarse en sus proyectos futuros", afirmó el equipo de trabajo de Zion.

La decisión también reflejó el compromiso de Zion por "continuar expandiendo su legado en la música, enfocándose en su próximo proyecto, 'The Perfect Melody II', y los proyectos que vendrán con su lanzamiento", afirmó el comunicado.

No obstante, el dúo volvió a reencontrarse en uno de los 31 conciertos de la residencia de Bad Bunny, 'No Me Quiero Ir De Aquí', en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.