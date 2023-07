Santo Domingo.-El ecuestre en la Rep?blica Dominicana ha mantenido su esplendor y brillantez gracias al toque que le ha dado la jinete Yvonne Losos de Mu?iz.

La amazona quisqueyana ha sido la atleta nacional m?s laureda en la historia del deporte ecuestre en el pa?s y con el pasar del tiempo sigue agigantando su legado.

Una muestra de sus grandes dotes fue su m?s reciente participaci?n en los XXIV Juegos Centroamericanos y de Caribe, San Salvador 2023, donde se adjudic? dos preseas doradas.

“Ten?a una responsabilidad muy grande, desde que me enter? que las competencias ser?an en Dominicana, dije que nadie me pod?a quitar esas medallas en mi pa?s, sobre todo, por el gran trabajo mental que realic? por competir en casa”, expres? Losos.

“Yo quer?a que mi gente en Santo Domingo conociera a mi ejemplar Aquamarine, no se pudo, pero Idwinaretto hizo el trabajo y pudimos conseguir las medallas, ese era el principal objetivo, tengo experiencia en muchos escenario, pero nada como la presi?n que se siente competir ante tu gente (pa?s)”, dijo.

La denominada ‘atleta del mundo’ se encamina a participar en sus terceros Juegos Ol?mpicos (R?o 2016, Tokio 2020 y Par?s 2024), siendo una muestra m?s de su calidad en ese deporte.

“Ante de las olimpiadas est?n los Juegos Panamericanos de Chile, hay dos puestos individuales y dos por el ranking, yo quiero clasificar en ambas ?reas”, acot? la laureada jinete.

Un estilo de vidaSu pasi?n por los caballos va m?s all? de una simple competencia, son parte de su diario vivir.”El ecuestre es una estilo de vida 24-7, yo lleg? al establo de 5:00 a 6:00 de la ma?ana, y a veces son las 10:30 de la noche y estoy haci?ndole un ?ltimo chequeo a mis ejemplares”, manifest? Losos, quien viene desde el a?o 2002 dando ?xitos al pa?s.

“La gente no ve al caballo como un atleta, lo ven como una m?quina, y me cuesta hacerle entender a la gente que no es as?. Mis caballos tienen un fisioterapeuta, al igual que yo, comen tres veces al d?a, por eso, para ganar y competir al m?s alto nivel debes entender que el caballo es un atleta al igual que el jinete”, explic?.

Sacrificio

— RespaldoEl transitar de Yvonne por grandes escenario no ha sido tarea f?cil ya que la preparaci?n para sus competencias pueden rondar, dependiendo el pa?s, por unos 5,000 d?lares o m?s. “Realmente el Creso ha sido mi salvavidas, al igual que el Comit? Ol?mpico Dominicano”.