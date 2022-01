Los ?ngeles.- El portal de videos online YouTube dejar? de producir contenido original bajo la marca YouTube Originals, una estrategia que implement? hace seis a?os para competir con plataformas como Netflix y HBO.

Desde su debut en 2016, la marca estren? series como “Cobra Kai>> y “Step Up”, adem?s de documentales y formatos de telerrealidad protagonizados por estrellas de

Hollywood como Will Smith y cantantes de la talla de Justin Bieber, Camilo, Alicia Keys y Demi Lovato.

Sin embargo, la estrategia de YouTube Originals no logr? despegar y lleg? a perder a algunas de sus producciones en favor de otras plataformas de la competencia, como “Cobra Kai”, que pas? a manos de Netflix.

El director comercial de YouTube, Robert Kyncl, anunci? este martes el cambio de planes del portal, que es propiedad de Google y a partir de ahora basar? su modelo de negocio en alojar contenido producido por creadores independientes.

“En el futuro, solo financiaremos programas que formen parte de nuestros programas Black Voices y YouTube Kids”, a?adi? Kyncl.

Asimismo, la directora de la divisi?n de formatos originales, Susanne Daniels, abandonar? la compa??a.

Entre las producciones de YouTube Originals con m?s repercusi?n han destacado “Justin Bieber- Seasons”, “Demi Lovato- Dancing With The Devil”, “Will Smith- Best Shape of My Life” y “The Real Story of Paris Hilton>>.

La marca tambi?n retransmiti? conciertos en directo de artistas como Taylor Swift, Coldplay, Paul McCartney y Andrea Bocelli.

YouTube naci? en 2005 como una plataforma para alojar videos publicados por usuarios y en 2006 fue adquirida por Google, tras lo que se convirti? en su segundo portal m?s visitado y una de las plataformas m?s populares de internet en todo el mundo.