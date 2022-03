The content originally appeared on: El Dia

Para nadie es un secreto que la emblematica expresion de “Yo tengo un Sueno”, proclamada en el 1963, por el lider de las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King, ha recorrido muchos y diversos escenarios universales.

Ha sido inspiracion para la produccion de novelas, peliculas, dramas, historias sentidas y multiples discursos sociales, politicos y de liberacion. Es por si misma, una frase que obliga, que compromete y que promueve una vision distinta de la vida y para la vida.

?Que son los suenos? No quiero responder con el enfoque poetico y novelado de Pedro Calderon de la Barca, cuando nos lleva y concluye en que en definitiva “los suenos, suenos son”.

Pretendo asirme al ambito cientifico y partir de las posibles explicaciones que ofrece, por ejemplo, la revista Medical News Today, al fenomeno de los suenos: representan deseos y anhelos inconscientes.

Indica la publicacion que los suenos interpretan senales aleatorias del cerebro y el cuerpo, consolidan y procesan la informacion que recopilamos durante el dia y funcionan como una forma de psicoterapia.

La revista cientifica tambien comparte una definicion que no parece alejarse del sentir que suele alojarse en el alma y la conciencia de alguien que exprese ansias y anhelos de bienestar colectivo.

Siendo asi, comprendo a la perfeccion que alguien pueda sonar con tener hermosas propiedades, casas de campo, yates, joyas, voluminosas cuentas bancarias, acceso a lugares exclusivos, creados para elites sociales y cualquier otra preferencia de lujo y oropel.

O quizas, pequenas cosas, probablemente, menos materiales y mas sutiles; en fin, podriamos sonar lo que deseemos. Ese es un derecho muy dificil de conculcar, como lo es el del pensamiento.

Por tanto, me siento en libertad, por razones obvias, (y que me perdonen los que no coinciden con esto) de compartir algunos de mis suenos.

Vivir en una sociedad mas equitativa, en la que sus ciudadanos sean personas, sin importar supuestos abolengos, procedencia economica o pertenencia politica, social ni religiosa.

En una sociedad, en la que la gente sienta orgullo de ser, mas que de tener, de dar, mas que de pedir, de ayudar, mas que de exigir, de ensenar, mas que de denostar, de amar, mas que de odiar, de sentir, mas que de huir…y que nadie me diga que me vaya a otro lugar, porque aqui no lo podria conseguir. !Claro que si, se puede!

Es un sueno posible que incluye la aspiracion de que gobiernos, politicos o empresarios no tengan que resaltar como muestra de buena gestion la entrega millonaria de subsidios y, con ello, el aumento de los subsidiados.

Aspiro y propongo la politica inversa, como parte del sueno, y que informemos la reduccion de los subsidios y el aumento de las posibilidades de autogestion y cogestion de la gente.

Mientras tengamos que aumentar subsidios, asistencias y ayudas como realizacion, jamas, jamas y otra vez, jamas, podremos terminar con la pobreza.