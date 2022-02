Yiyo Sarante: “La salsa marco mi vida. Es mi mayor logro”

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.-El salsero dominicano Yiyo Sarante se apresta a celebrar los 10 anos de carrera con un concierto montado para el 5 de marzo.

El artista escogio como escenario el Salon de Convenciones de Sans Souci, en donde espera a todos sus fanaticos.

Entrevistado por EL DIA, Sarante dijo que estos 10 anos han sido de mucho sacrificio, trabajo, esfuerzo y pasion. “Esta decada me ha llevado a tomar cada detalle en lo que hago, levantarme todo el tiempo y darle gracias a Dios.

Tambien agradezco por las cosas nuevas que me envia y los retos de seguir luchando hacia adelante”.

El salsero, que ha pegado temas como “Pirata” y “Nos enganamos los dos”, resalta, ademas, que su exito esta en plasmar las ideas que le llegan y analizarlas con su equipo de trabajo.

El espectaculo, bajo la produccion de Aracelis Mateo Management y Reconocidos, brindara a los fanaticos del ganador de Premios Soberano 2021 como “Salsero del Ano”, un recorrido por todos los exitos que ha popularizado en su voz el cantante.

Una de las cosas que explico en la entrevista es que la salsa para el ha sido su mayor logro, recordando que antes habia incursionado en otros ritmos, pero la salsa fue la que marco su vida. “Gracias a la salsa soy otra persona que lleva a cabo una responsabilidad grande con el pais”.

La carrera de Sarante, tambien arreglista, lo ha convertido en uno de los exponentes mas conocidos y respetados de la salsa dominicana en suelo internacional, donde ha llevado su original sonido.

Fama

“La fama la manejo como cualquier otra casualidad de mi vida; se que esta ahi, pero no soy parte de ella, porque no me la creo; creo en lo que hago, en mi publico y en mi familia que me apoya, esa si es mi gran fama”, dijo el salsero. Yiyo por varios anos ha ocupado el segundo puesto en el ranking de “Salseros Mundiales” mas escuchados en la plataforma de YouTube.

El interprete de “Manos de tijera”, tema que cuenta con casi 12 millones de reproducciones en su canal, posee mas de mil millones de vistas en su canal YouTube y cerca de dos millones de suscriptores.

El artista esta feliz armando este concierto, en donde piensa entregarse en cuerpo y alma y dar todos los exitos de su repertorio esa noche, con el apoyo de siempre de todos sus seguidores.

Salsa

–Entradas

Para la ocasion, la produccion comunico que las boletas Special Guest costaran RD$3,500; las boletas de esta seccion estaran disponibles en Sans Souci.