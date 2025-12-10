Yeni Berenice Reynoso promete más imputados y recuperación de fondos en el caso Senasa

La magistrada Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, reafirmó el compromiso del Ministerio Público (MP) con la persecución del caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), asegurando que la investigación no ha concluido y que se esperan más imputaciones.

Reynoso calificó el caso Senasa como de alta prioridad para la institución, dada la afectación directa a una entidad que gestiona la salud de más de siete millones de dominicanos.

Más imputados y decomiso de bienes

La magistrada fue enfática al señalar que todo aquel que haya manejado indebidamente fondos del Senasa deberá enfrentar la justicia. "Es evidente que el caso Senasa no ha concluido, es evidente que más personas serán imputadas".

Sostuvo que todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud... tienen que responder ante la justicia. Que el objetivo del Ministerio Público va más allá de las sanciones penales, pues buscan garantizar la reparación económica al Estado. Reynoso destacó que el equipo de investigación trabajará "sin descanso" para obtener sanciones penales ejemplarizadoras y lograr que el Estado decomise y sea restituido cada peso del cual se cometió la malversación.

Reflexión necesaria para el sistema de salud

La procuradora aprovechó el contexto del caso, al que también se refirió como "Operación Cobra", para solicitar una reflexión social profunda sobre el sistema de salud dominicano, comparando la necesidad de esta transformación con la que se hizo en el sistema económico tras crisis bancarias pasadas.

"El sistema de salud necesita en la República Dominicana una participación de la sociedad para que haya una transformación y que nunca más vuelva a existir en el sistema de salud un caso como el caso Operación Cobra," concluyó.