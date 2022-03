TAMPA, Florida.- El astro de los Yanquis Aaron Judge esquivo el martes responder directamente sobre si esta vacunado o no debido a que en la ciudad de Nueva York es obligatorio que todo empleado del sector privado debe estar inoculado contra el coronavirus.

“Sigo enfocado en estar listo para el primer juego de la pretemporada”, dijo Judge desde el complejo de entrenamientos del equipo en Florida. “Eso se vera cuando llegue el momento.

Pero ahora mismo, muchas cosas pueden cambiar.

No me preocupo por eso ahora mismo”. Al igual que Kyrie Irving, el astro de los Nets de Brooklyn, los jugadores no vacunados en los Yanquis y Mets no podran actuar en casa debido al edicto de la ciudad a la empresa privada y que entro en vigor el 27 de diciembre.

La orden abarca toda actividad de un equipo deportivo, ya sea bajo techo o al aire libre.

Un funcionario de la municipalidad no autorizado para pronunciarse publicamente menciono que aun falta un mes para el inicio de la temporada, demasiado lejos para tomar una determinacion sobre lo que ocurrira al tiempo que la ciudad monitorea los casos de COVID-19.

En una declaracion, los Yanquis dijeron el presidente del equipo Randy Levine “esta lidiando con la municipalidad y otros funcionarios involucrados sobre este asunto”.

Los Yanquis abren su temporada en casa ante los Medias Rojas de Boston el 7 de abril. Judge ha sido elegido tres veces como `All-Star’ y es un lider en el camerino de los Yanquis.

Viene de una campana con promedio de .287 y 39 jonrones, quedaron cuarto en la votacion al Jugador Mas Valioso de la Liga Americana.

Podra declararse agente libre al final de esta campana, pero ha expresado su deseo de firmar a largo plazo con Nueva York. Aun si se levanta la orden de Nueva York, los jugadores no vacunados de los Yanquis se perderian nueve partidos en Toronto contra los Azulejos.

El gobierno canadiense requiere que un individuo reciba una segunda dosis de la vacuna — o una de Johnson & Johnson — al menos 14 dias antes de ingresar.

Los Yanquis tendran su primera visita a Toronto para una serie de tres juegos que comenzara el 2 de mayo contra sus rivales de la Division Este.