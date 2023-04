Santo Domingo.-Hace alrededor de 16 a?os la dominicana Yamilet Gonz?lez emigr? a Espa?a, empujada por circunstancias adversas. Fue un proceso muy dif?cil por las condiciones que la llevaron a emigrar, dejando atr?s un bebe de apenas cuatro meses de nacido, con el cual se reunir?a dos a?os m?s tarde.

Pero lo dif?cil de sus primeros a?os y despu?s de varias ca?das, encontr? en su vida alguien que la ayud? a cambiar, despu?s de vencer muchas tormentas, naci? la hoy pr?spera empresaria e influenciadora de las redes sociales que cuenta en la actualidad con m?s de 560 mil seguidores, en su cuenta “Tumediceyyotedigo” en Instagram .

De todos tus personajes, cu?l es el que mejor refleja tu propia vida.”Yo gravito en cada uno de mis personajes de manera dosificada, creo que ese es el ingrediente principal que los hace ?nicos. Todos tienen una parte que refleja mi vida, as? como la vida de muchos de mis seguidores porque son construidos desde la base innata de la idiosincrasia del dominicano”.

Como influenciadora, ?cu?l es el verdadero prop?sito que persigues?”Usar mi estructura como herramienta para sanar y educar. Hacer que la gente pueda observarse a trav?s de los temas que tocamos en la plataforma y que esta manera de verse les sirva para vivir de manera m?s consciente”.?Cu?l ha sido el mayor reto que has tenido que vencer para llegar donde est?s en estos momentos?

“Yo creo que uno de los retos mayores que tenemos que vencer los talentos que nacimos en redes sociales es el de ganarnos el respeto de la comunidad que nos consume y en mi caso yo he trabajado a pulso para conseguirlo”.Detr?s de la Gonz?lez, cu?l es la verdadera raz?n de Yamilet para hacer re?r a la gente.

“Es mi Don… es la gracia divina que Dios deposit? en mi… Hacer humor me hace feliz y saber que eso hace feliz a la gente que me sigue, me hace doblemente feliz”.?Llegaste al humor para olvidar alg?n golpe duro de la vida?”Yo nac? con esa gracia, pero s?, es cierto que el humor me ense?? a no tomarme las cosas tan en serio…?Qu? ha representado el escenario para ti?

“Mucho… yo de peque?a so?aba con escenarios grandes donde ve?a la gente aplaudirme, con lo cual para m? estoy cumpliendo mis sue?os”.

?Qu? tendremos en tu pr?ximo show en el pa?s?”En esta nueva versi?n del Show de la Gonz?lez estaremos celebrando 10 a?os de haber salido a la luz como talento en las redes sociales… el espect?culo tiene una imagen m?s creativa y fresca.

Esta edici?n especial se estrenar? en el Jaragua el 6 de mayo, bajo la producci?n de SeaBlueRecords y la direcci?n art?stica de Ismael Almonte. Inicia a las 9:00 de la noche, en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, donde el p?blico podr? disfrutar de lo mejor de mis personajes humor?sticos”.

Show

— JaraguaGonz?lez tendr? por primera vez sus m?s de 10 personajes en escena como son Javier, Maidalena, Gladys, La Turula, Br?gida Brigette, Ana Getrutis, Tere, Dra. Per o Ne, entre otros.

*Por Carmen Luz Beato