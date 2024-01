SANTO DOMINGO.- Yadiel Hernández fue el pick de primera Ronda de los Tigres del Licey en el Draft de Nativos e Importados luego de consolidarse como uno de los mejores bateadores del torneo tras batear .302 con un OBP .407 y 20 remolcadas con las Águilas Cibaeñas.

“La bienvenida ha sido buena, los jugadores, los coaches me trataron muy bien y estoy contento de estar aquí. Es un orgullo para mí estar aquí tras haber estado con las Águilas también. Es un gran privilegio haber pertenecido a los dos mejores equipos del Caribe en una misma temporada”, expresó Hernández.

Hernández es un veterano de 34 años con experiencia de tres campañas en Grandes Ligas con los Nacionales de Washington donde logró ser un bateador por encima del promedio posteando un OPS ajustado de 103 en 218 partidos.

“La diferencia en nivel creo que no es mucha. Aquí hay jugadores de grandes ligas y todo el talento está concentrado en solo seis equipos. Hay un mayor contraste entre lanzadores, variedad de perfiles. Hay lanzadores que tiran suave pero que saben tirar, en Grandes Ligas hay pero no tantos con ese estilo. A veces pienso que aquí es hasta más difícil”, señaló.

El jardinero cubano se destaca por su disciplina en el plato y gran contacto. En temporada regular, su porcentaje de ponches de 10.6% fue el mejor de todo el torneo. Además, fue uno de seis jugadores con más bases por bolas que ponches.

“Me enfoco en hacerle swing a los picheos buenos. No me presiono incluso con dos strikes, mantengo la confianza de que no me voy a ponchar. A veces me siento tan bien en el plato veo más pitcheos que me permita hacer un mejor ajuste a la hora de hacer swing y batear del medio hacia afuera, aunque eso signifique llegar a dos strikes”, resaltó.

En cuatro partidos en el Round Robin, Hernández batea .438 con doble y dos anotadas aportando así al récord de tres victorias y una derrota de los Campeones Nacionales y del Caribe. El nativo de Matanzas, Cuba, pertenece al conjunto de los Sultanes en la Liga de Verano Mexicana. Sin embargo, se mantiene evaluando ofertas de otras ligas de otras latitudes.