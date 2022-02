Ya suelten a Camila, ?por favor!

The content originally appeared on: El Dia

La semana pasa el mundo fue sorprendido con la noticia de que la reina de Inglaterra, Isabel II retir? los ?ltimos t?tulos honor?ficos a los duques de Sussex, Henry Charles Albert David (El pr?ncipe Harry) y a su esposa, Megan Markle, lo que incluye renunciar a un empleo estable para toda la vida, entre otros privilegios que van junto a ser miembros de la realeza, pero lo que m?s impact? a la sociedad fue la Reina cuando declar? su deseo de que la duquesa Camila Parker-Browles de Cornualles se convierta en reina consorte, lo que caus? un gran revuelo nacional e internacional.

Para los que no la conocen a Camila Parker, ella es la segunda esposa del pr?ncipe Carlos de Gales, heredero al trono de la Corona Inglesa, es descrita como una mujer incre?ble, simp?tica, accesible, la cual ayuda a su esposo en labores de apoyo a v?ctimas de abuso sexual y violaci?n, temas relacionados con la salud, alfabetizaci?n, empoderamiento femenino, apoyo a adultos mayores, ayudas a los m?s necesitados, entre otras labores que la destacan como una mujer maravillosa y digna de heredar el t?tulo de Reina de Consorte, sin embargo, la historia ha sido muy cruel e injusta con ella, porque adem?s del gran rechazo que ha recibido, la quieren presentar como una mujer muy mala, sin talento y como la “amante” que acab? con un matrimonio, el cual nunca fue exitoso y el tiempo lo ha demostrado.

Si bien es cierto que la princesa Diana de Gales, a pesar de su lamentable descenso todav?a cuenta con el respeto, admiraci?n y simpat?a de muchos, no podemos negar que el pr?ncipe Carlos se cas? con ella amando a Camila (Esta es su parte de la historia) y por m?s que intent? hacer que esa relaci?n funcionara, ganaron las emociones y su cuerpo termin? expresando lo que el coraz?n y el cerebro ya sab?an; el amor no sabe de pol?tica…

Creo que ya es hora de perdonar y dejar de culpar a dos personas cuyo ?nico error fue amarse apasionadamente y no contar con las exigencias pol?ticas que demandaba la Corona Brit?nica en ese momento, porque de haber tenido el consentimiento de Su Majestad y las leyes de la Corona, Carlos jam?s se hubiese casado con otra mujer que no fuese Camila, las cosas hay que llamarlas por su nombre aunque muchos no est?n de acuerdo.

Han pasado muchos a?os de la muerte de la princesa Diana de Gales, veinticuatro para ser m?s precisos y la amamos con todo el coraz?n, pero me parece una falta de respeto que todav?a no se acepte a Camila como la esposa del pr?ncipe Carlos, a lo mejor las cosas pod?an haber sucedido de otra manera, pero todos los afectados de esta historia eran muy j?venes, adem?s, cuando se trata de cuidar un legado y los intereses de toda una naci?n, a veces se cometen muchos errores y sacrificios, en este caso eso fue lo que sucedi?.

Es el momento preciso de empezar a ver a Camila como lo que es, una mujer pol?tica, preparada, empoderada, excelente esposa, mujer brillante , madre abnegada, mujer humilde y de gran coraz?n, porque lo es, nos guste o no, ella ser? la pr?xima Monarca de la Corona Inglesa y todos sabemos que si as? lo decidieron, es porque se ha manejado a la altura y se lo ha ganado a punta de mucho trabajo, porque m?s que un capricho o venganza como le han llamado algunos, los t?tulos se ganan, porque si algo ha demostrado Isabel II es que ni las acciones de sus propios nietos van a doblegar su honor, la Reina no tiene favoritos, mientras ella respire, nada, ni nadie va a destruir su imperio, un imperio que ella ha sabido mantener en pie durante 70 a?os, con l?grimas, mucha fuerza, sacrificios, diplomacia, con una personalidad incre?ble y con una determinaci?n majestuosa.

As? que felicitamos a la duquesa Camila y tenemos fe en que ella seguir? con el excelente legado de la reina Isabel ll, porque tiene todo lo necesario para asumir esa gran responsabilidad y todas las que se le asignen.

?Larga vida a la reina Isabel II, a la duquesa Camila y a toda la Corona Brit?nica!

Les extendemos toda nuestra admiraci?n, apoyo y respeto.