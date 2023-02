Willy Adames y Oneil Cruz encabezan n?mina de los Tigres del Licey en diferentes equipos para la pretemporada de las Grandes Ligas.

En el viejo circuito est? el torpedero Adames con los Cerveceros de Milwaukee y el lanzador relevista zurdo G?nesis Cabrera con los Cardenales de San Luis.

Con los Piratas de Pittsburgh est?n el lanzador Dauri Moreta y el torpedero Cruz. Mientras Elly De la Cruz (jugador del cuadro) fue incluido por los Rojos de Cincinnati.

El jardinero Kevin Alc?ntara fue incluido por los Cachorros de Chicago, mientras que los pitchers Miguel Castro, Luis Fr?as y Carlos Vargas est?n con los Diamondbacks de Arizona.

El jugador del cuadro Ronny Mauricio (Mets de Nueva York), el jardinero Juan Soto (Padres de San Diego) y el outfield Johan Rojas (Filis de Filadelfia) tambi?n aparecen en los rosters de sus diferentes equipos.

En la Liga Americana est? el lanzador Jos? Marte, con los Angelinos de Los Angeles, el pitcher Cristian Javier, con los Astros de Houston, as? como el relevista Dany Jim?nez y el jardinero Ram?n Laureano, con los Atl?ticos de Oakland.

El jugador del cuadro de los Azulejos de Toronto, Orelvis Mart?nez, el relevista Enyel de Los Santos, de los Guardianes de Cleveland, los lanzadores Diego Castillo y Juan Then, de los Marineros de Seattle, tambi?n est?n en sus listas.

Francisco Mej?a (receptor, Rays de Tampa Bay), Brayan Bello (lanzador, Medias Rojas de Boston), Adalberto Mondes? (jugador del cuadro, Medias Rojas de Boston), Ronny Hern?ndez (pitcher, Mellizos de Minnesota) y Reynaldo L?pez (lanzador, Medias Blancas de Chicago) tienen puestos con sus respectivos equipos.

La lista la completan cuatro lanzadores de los Yankees de Nueva York: Albert Abreu, Deivi Garc?a, Luis Gil y Luis Severino.

Como invitados fuera de roster est?n los siguientes jugadores: Joe Dunand (IF) y Magneuris Sierra (OF) con los Bravos de Atlanta, J.C. Mej?a (P) con los Cerveceros de Milwaukee, Sergio Alc?ntara (IF) con los Cachorros de Chicago, Michel Ota?ez (P) con los Diamondbacks de Arizona, Wander Suero (P) con los Dodgers de Los Angeles, Nasim N??ez (IF) con los Marlins de Miami, Yasel Antuna (IF) con los Nacionales de Washington, Miguel And?jar (IF-OF) con los Piratas de Pittsburgh y Allan Cerda (IF) con los Rojos de Cincinnati.

En esa misma condici?n aparecen con los Angelinos de Los Angeles, C?sar Valdez (P) y Luis Barrera (OF), con los Astros de Houston, Misael Tam?rez (P), con los Atl?ticos de Oakland, Pablo Reyes (IF-OF), con los Azulejos de Toronto, Ricky Tiedemann (P), con los Orioles de Baltimore, Ofreidy G?mez (P) y Nomar Mazara (OF), con los Rangers de Texas, Fernery Ozuna (P), con los Rays de Tampa Bay, H?ctor P?rez (P) y Elvin Rodr?guez (P) y con los Medias Blancas de Chicago, Andrew P?rez (P).