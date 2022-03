Will Smith se disculpa: <>

The content originally appeared on: El Dia

LOS ANGELES.- El dia despues de abofetear a Chris Rock en el escenario de la 94.a entrega de los Premios de la Academia , Will Smith se disculpo con el comediante, la academia y los espectadores en casa, diciendo que estaba “fuera de lugar” y que sus acciones son “no es indicativo del hombre que quiero ser”.

Las consecuencias del programa del domingo continuaron el lunes cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematograficas condeno el asalto de Smith en el escenario y dijo que iniciaria una investigacion al respecto. Mas tarde en el dia, Smith dio una disculpa mas fuerte que la que dio en su discurso de aceptacion como mejor actor, que notablemente no incluyo disculparse con Rock.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”, dijo Smith. “Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condicion medica de Jada fue demasiado para mi y reaccione emocionalmente. Me gustaria disculparme publicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoque. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

Smith agrego disculpas a la academia de cine, los productores de la transmision, los asistentes, los espectadores y la familia Williams. Smith fue honrado por su papel de Richard Williams, padre de Venus y Serena.

“Soy un trabajo en progreso”, agrego Smith.

El lunes temprano, la academia de cine dijo: “La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el programa de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revision formal del incidente y exploraremos mas acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, estandares de conducta y la ley de California”.

Las consecuencias del asalto de Smith en el escenario continuaron el lunes, mientras Hollywood y el publico continuaban luchando con un momento que sorprendio a la multitud del Dolby Theatre y a los espectadores en casa, y que pudo haber superado a todos los demas, incluso ese error estandar de oro, EnvelopeGate, en los Premios de la Academia. infamia.

Smith sorprendio a la multitud del Dolby Theatre y a los espectadores en casa cuando subio al escenario durante los comentarios de Rock despues de que el comediante hiciera una broma sobre Jada Pinkett Smith, la esposa de Smith. Rock dijo: “Jada, te amo. ‘GI Jane 2’, no puedo esperar para verla>>.

La broma toco un nervio. Pinkett Smith, que lleva la cabeza rapada, se ha pronunciado publicamente sobre su diagnostico de alopecia . Smith subio al escenario y abofeteo a Rock en la cara. De vuelta en su asiento, Smith le grito dos veces a Rock que <>. Sus palabras resonaron claramente en Dolby, aunque la emisora ABC corto el audio durante unos 15 segundos. En una hora, Smith gano el premio al mejor actor. Durante su discurso de aceptacion, Smith se disculpo con la academia.

Despues del espectaculo del domingo por la noche, la academia publico un comunicado condenando la violencia. El Departamento de Policia de Los Angeles dijo el domingo que estaba al tanto del incidente pero que no estaba investigando porque la persona involucrada se nego a presentar un informe policial.

Algunos miembros de la academia, como el escritor y productor Marshall Herskovitz, pidieron que la academia tomara medidas disciplinarias contra Smith.

“El deshonro a toda nuestra comunidad esta noche”, escribio Herskovitz en Twitter.

Whoopi Goldberg, miembro de la junta directiva de la Academia, dijo el lunes en “The View”: “No le vamos a quitar ese Oscar. Habra consecuencias, estoy seguro”.

El Screen Actors Guild tambien intervino. El sindicato de cine, television y radio califico el incidente de “inaceptable” y dijo que “la violencia o el abuso fisico en el lugar de trabajo nunca son aceptables”. SAG dijo que habia estado en contacto con la academia y ABC, y no comenta sobre el propio proceso disciplinario del gremio.

Una sensacion de incredulidad flotaba en el aire en el Teatro Dolby despues del asalto de Smith, y no se disipo el lunes. No solo fue una ruptura dificil de comprender con el decoro en la television nacional en vivo, un incidente tan dramatico, incluso parecido a una pelicula, que muchos inicialmente asumieron que era un poco escenificado, sino que parecia totalmente fuera de lugar para uno de los personajes mas implacables de Hollywood. estrellas optimistas.

Todo esto menos de una hora antes de que Smith alcanzara posiblemente el momento culminante de su carrera, ganando su primer Oscar, al mejor actor.

“En cierto modo, tambien me siento mal por Will Smith, porque creo que dejo que sus emociones lo dominaran, y esta deberia haber sido una de las mejores noches de su vida”, dijo el expresentador de los Oscar Jimmy Kimmel sobre Bill. Podcast de Simmons. “Y ahora no lo es. ?Habia alguien a quien no le gustara Will Smith hace una hora en el mundo? Como nadie, ?verdad? Ahora no tiene un solo amigo comediante, eso es seguro”.

Algunos cuestionaron si a Smith se le deberia haber permitido continuar sentado al frente y al centro despues de golpear a Rock. Varias estrellas se apresuraron a aconsejar y calmar a Smith, incluidos Denzel Washington, Bradley Cooper y Tyler Perry. Pero el momento tambien fue incomodo porque la categoria de mejor actor vencia poco despues, y Smith habia sido considerado durante mucho tiempo como un candidato seguro para el premio.

“Se que todavia estamos procesando, pero la forma en que una audiencia nacional colectiva normalizo la violencia casual esta noche tendra consecuencias que ni siquiera podemos imaginar en este momento”, escribio Janai Nelson, presidente y director-consejero de la NAACP. Fondo de Defensa Legal, en Twitter.

La broma que provoco a Smith no formaba parte de la rutina de Rock durante los ensayos previos al espectaculo, segun dos fuentes cercanas a la produccion que no estaban autorizadas a hablar en publico.

Rock habia bromeado sobre Pinkett Smith antes. Fue el anfitrion de los Oscar de 2016, cuando algunos boicotearon la ceremonia por el grupo de nominados #OscarsSoWhite, incluidos los Smith. Dijo Rock: “Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No fui invitado.

El drama eclipso algunas victorias historicas en los Oscar. El drama familiar para sordos “CODA” se convirtio en la primera pelicula con un elenco mayoritariamente sordo en ganar el premio a la mejor pelicula. Por primera vez, un servicio de transmision, Apple TV+, obtuvo el maximo honor de Hollywood, lo que indica un cambio profundo en Hollywood y en el cine. Ariana DeBose de “West Side Story” se convirtio en la primera afrolatina y la primera actriz abiertamente LGBTQ en ganar el premio a la mejor actriz de reparto.

