Wembanyama acapara las miradas del mundo del baloncesto

Era un laberinto de personas, todos hacinados en un espacio de aproximadamente un metro de ancho que separaba los asientos junto a la cancha en el Accor Arena de Par?s de la cancha de juego. Todos quer?an m?s o menos lo mismo, una mirada a un adolescente franc?s que es la comidilla del mundo del baloncesto. Levantaron sus tel?fonos para tomar fotos mientras ?l caminaba por la l?nea lateral, extendieron sus manos para saludar, la mayor?a hablando o gritando a la vez.

Victor Wembanyama parec?a imperturbable.

Su figura de 7 pies 3 pulgadas simplemente se desliz? a trav?s del grupo con facilidad mientras miraba por encima de todos y se dirig?a a su asiento. Encontr? su silla, se sent?, contempl? la escena por un momento y sigui? charlando con su familia, casi ajeno al espect?culo que suced?a a su alrededor, sonriendo y riendo y disfrut?ndolo todo.

Esta es la vida ahora para el joven de 19 a?os, el mejor jugador de Francia, la supuesta selecci?n n?mero 1 en el draft de la NBA a finales de este a?o, el m?ximo anotador y reboteador en la liga profesional m?s importante de su tierra natal, el Jugador M?s Valioso del Juego de Estrellas. de esa liga, alguien a unos meses de firmar un contrato de novato en la NBA que le pagar? m?s de $ 50 millones durante sus primeras cuatro temporadas y conseguir acuerdos de patrocinio que pueden hacer que sus cheques de baloncesto parezcan calderilla.

“V?ctor”, dijo el escolta de los Detroit Pistons y tambi?n jugador franc?s Killian Hayes, “es una pepita de oro”.

Los promedios de Wembanyama de 21,4 puntos, 9,4 rebotes y 3,2 tapones por partido lideran la liga francesa. Su equipo, Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois, tiene marca de 14-4 y ocupa el segundo lugar aproximadamente a la mitad de la temporada. Donde quiera que vaya, las arenas est?n abarrotadas, hasta el punto de que su club traslad? un partido en casa en mayo desde su propia cancha de 4.000 asientos al Accor Arena, donde los Pistons y Chicago Bulls jugaron ante una multitud de 15.885 el jueves por la noche con Wembanyama. ah? como hincha.

“T? me conoces”, dijo Wembanyama. “Mientras estemos ganando, estoy feliz”.

Realmente trata de mantenerlo as? de simple. Las personas que lo rodean, su equipo de baloncesto, sus agentes y asesores, y su familia, est?n tratando de hacer todo lo posible para que Wembanyama disfrute de su temporada. Las entrevistas no son parte de su rutina diaria en este momento, a pesar de que las solicitudes de los medios de todo el mundo son constantes y solo aumentar?n a medida que se acerque la loter?a, el combinado y el draft de la NBA.

Sin embargo, su poder de atracci?n es inconfundible. Caso en cuesti?n: en el juego del jueves, Wembanyama no estaba buscando las estrellas. Las estrellas que estaban all? (pilotos de F?rmula Uno, ex jugadores de la NBA, incluso Magic Johnson) lo buscaron.

<> Johnson tuite?, agregando un par de fotos que mostraban a su yo de 6 pies 9 siendo eclipsado por el imponente adolescente.

Oficialmente, los equipos de la NBA a?n no pueden hablar sobre Wembanyama, ya que es solo un prospecto del draft. No ha habido un draft con una cantidad tan peque?a de misterio en torno a la selecci?n n?mero 1 desde que LeBron James ingres? a la liga en 2003. La pregunta no es qui?n ser? el n?mero 1, sino qui?n elige la n?mero 1, algo que se resolver? por el orden de ca?da de las pelotas de ping-pong en el sorteo del d?a 16 de mayo.

El draft es el 22 de junio, y el comisionado de la NBA, Adam Silver , subir? al escenario, dar? una breve bienvenida y luego anunciar? qu? equipo tiene la selecci?n n?mero 1 y c?mo tiene cinco minutos para hacer su selecci?n. Estrech? la mano de Wembanyama por primera vez el jueves por la noche en un saludo privado; lo sacudir? nuevamente con el mundo mirando cuando anuncie la primera selecci?n del draft tambi?n.

Hasta que llegue esa noche, Silver est? tratando de no hacer nada que aumente la presi?n que Wembanyama enfrenta, o pronto enfrentar?.

“Todo lo que escuch? ha sido enormemente positivo”, dijo Silver a The Associated Press en Par?s el jueves. “No solo sobre su tama?o, su fuerza, su agilidad, su habilidad en la cancha, sino que me han dicho que es un joven maravilloso y que es muy brillante, est? muy comprometido y es humilde al mismo tiempo.

“Solo quiero ser justo con ?l”, agreg? Silver. “Sabes, no creo que mi papel deba ser ungirlo como el pr?ximo gran. Dejar? que otros hagan eso. Pero s? que la liga est? emocionada de tenerlo. Y el hecho de que es franc?s, y el inter?s que generar? en este pa?s, pero tambi?n en Europa, no se me escapa. Y as?, todo positivo hasta ahora”.

No ha habido se?ales de que Wembanyama no est? disfrutando de todo el alboroto, toda la publicidad. En un partido fuera de casa en Dijon a principios de esta semana, el equipo local logr? una r?pida ventaja de dos d?gitos sobre Metropolitans 92 y una multitud llena gritaba y pisoteaba. Wembanyama no reaccion? mucho; se fue al banquillo para tomar un descanso, anim? a sus compa?eros mientras recortaban el d?ficit, luego volvi? a la cancha e hizo tres triples en un lapso relativamente corto para silenciar al edificio y ayudar a marcar la pauta para lo que se convirti? en otra victoria.

Simplemente se ocup? de sus asuntos, tal como lo hizo cuando trat? de encontrar su asiento el jueves. Ser? el centro de atenci?n donde quiera que vaya durante mucho tiempo, y pocos tienen dudas de que puede manejar lo que se le presente.

“El cielo es el l?mite, seguro”, dijo Joakim Noah, dos veces All-Star de la NBA de Francia. “Tiene mucho potencial. Pero el viaje todav?a tiene que ser escrito”.