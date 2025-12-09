La Fruta, de trabajar en construcción a fenómeno digital y ganar "La casa de Alofoke 2" ¿Cómo dejar una reseña en Google Maps sin el nombre real? Debate sobre caso de narcotráfico en política se plantea también en Santiago Transformaciones en Aduanas han impactado positivamente al sector zonas francas Impuestos Internos actualiza lista de sujetos obligados frente a ley de lavado Castro Marte llama a cumplir normas sobre movilización de estudiantes fuera de las escuelas
Wander Franco enfrentará un nuevo juicio por disposición de la corte de apelación

09 December 2025
La Corte de Apelación de Puerto Plata acogió el recurso de apelación presentado por los abogados de Martha Vanessa Chevalier y dispuso la realización de un nuevo juicio en el caso contra esta y el jugador de Grandes Ligas Wander Franco.

Los jueces Xiomara Tineo, Onassis Pelegrín y Manuel Ureña acogieron los alegatos presentados por los abogados José Thomas Diaz y Jan Carlos Cid, que deja sin efecto la sentencia que afectó a Franco y a Chevalier, acusados de abuso sexual a una menor el primero y de explotación sexual la segunda.

La Fiscalía tiene opción de recurrir en casación la sentencia o acogerse a la realización de un nuevo juicio como dispone la misma.

Uno de los elementos claves que tendría un nuevo juicio es que la joven que habría sido objeto del abuso, ya es mayor de edad por lo que podría comparecer y declarar en el mismo.

