Vuelve gala del Met: Una guia para la gran noche de la moda

NUEVA YORK .– Comenzo en 1948 como una cena de alta sociedad a la medianoche, y ni siquiera en el Met. Mas de 70 anos despues, la Gala del Met es algo completamente diferente, uno de los eventos mas fotografiados del mundo por su impresionante alfombra roja, aunque la famosa escalinata del Museo Metropolitano de Arte no siempre es roja.

Hablamos de una gala a la que Rihanna llego como un papa enjoyado; Zendaya como Cenicienta, con un vestido iluminado; Katy Perry como un candelabro que muto a una hamburguesa; Beyonce con su “vestido desnudo”, Kim Kardashian con un traje que le cubria hasta el rostro, Billy Porter como un dios del sol egipcio, cargado por seis hombres sin camisa, y Lady Gaga ofreciendo un striptease de 16 minutos. No hay que olvidar que la Gala del Met sigue siendo un evento de recaudacion de fondos.

El ano pasado, se logro recaudar la impresionante suma de 16,4 millones de dolares para el Instituto del Vestido del Met. Tampoco hay que olvidar que marca el inicio de la exposicion anual de primavera que atrae a miles de visitantes al museo.

Pero es la alfombra roja de la gala (que podra verse por streaming) la que captura las miradas del mundo, con una lista de invitados revelada hasta el ultimo minuto: un grupo de estrellas del cine, la musica, la moda, el deporte, la politica y otros sectores que probablemente hagan de ella la fiesta con mas celebridades por metro (pie) cuadrado del mundo.

A continuacion algunos puntos destacados de la Gala del Met 2022, que se celebrara el 2 de mayo: ?OTRA VEZ? Si, acaba de pasar en el otono (boreal).

El evento anual de recaudacion de fondos para el Instituto del Vestido del Met se realiza tradicionalmente el primer lunes de mayo, pero debido a la pandemia el ano pasado se pospuso a septiembre.

?QUIENES SERAN LOS ANFITRIONES?

Los anfitriones de este ano son la actriz Regina King, la poderosa pareja de Blake Lively y Ryan Reynolds, y el astro de origen puertorriqueno Lin-Manuel Miranda.

Los anfitriones de septiembre incluyeron a Timothee Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman y Naomi Osaka. Claro, la editora de Vogue Anna Wintour supervisara todo como lo ha hecho desde los anos 90. Sus codirectores son el disenador Tom Ford y el director de Instagram Adam Mosseri.

?HAY UN TEMA PARA LA GALA ESTE ANO?

Claro. El tema de la Gala del Met de este ano es “Glamur dorado, pajarita blanca”, segun le han dicho a los invitados. Como es habitual, el tema se desprende de la exposicion que se inaugurara con la gala: “In America: An Anthology of Fashion” (En Estados Unidos: Una antologia de la moda”), la segunda parte de la muestra curada por el especialista estrella Andrew Bolton en la que explora los origenes de la moda estadounidense.

Esta segunda parte incluira a disenadores menos conocidos y tambien a algunos cineastas destacados como Sofia Coppola, Martin Scorsese, la anfitriona King y la ganadora del Oscar el ano pasado Chloe Zhao. Su trabajo se expondra en las salas de epoca del Ala Estadounidense del museo, asi que pueden esperar moda a lo grande, como esos vestidos de gala de “The Gilded Age” de HBO.?Jeans rotos? No en esta ocasion.

?TODOS SIGUEN EL TEMA DE LA GALA?

Realmente no. Algunos lo evitan y simplemente optan por lo grande y alocado. Pero se puede esperar que algunos invitados investiguen cuidadosamente el tema y vayan perfectamente sincronizados con la exposicion. Fue dificil dominar la alfombra, por ejemplo, cuando el tema era “imaginacion catolica” y Rihanna aparecio como papisa, Zendaya con un look inspirado en Juana de Arco y Perry navego con un par de alas de angel enormes.

?CUANTO TENGO QUE PAGAR POR UN BOLETO PARA LA GALA?

Pregunta equivocada. No se puede simplemente “comprar” un boleto. La pregunta correcta es, SI fuera famoso o poderoso y me invitaran, ?cuanto costaria?

SI ME INVITARAN, ENTONCES, ?CUANTO COSTARIA?

Bueno, es posible que no tengas que pagar tu mismo. Generalmente, las empresas compran mesas. Una marca de moda como Michael Kors, por ejemplo, albergaria a sus celebridades deseadas o musas de la moda.

Pero, segun reportes, cada asiento cuesta alrededor de 35.000 dolares, aunque algunos reciben invitaciones gratuitas.

?QUIEN ES INVITADO A LA GALA DEL MET?

Este ano habra 400 invitados, un numero similar al de la gala de septiembre y reducido en comparacion con los maximos prepandemia de 500 a 600 invitados. La mezcla podria incluir a los nuevos ganadores del Oscar o del Grammy, asi como favoritos de la moda como Chalamet, quien llevo tenis Converse blancos el ano pasado.

Tambien podria haber invitados de la musica pop, el deporte, la politica, la moda y claro, Broadway, un sector favorito de Wintour (y no hay que olvidar que Miranda es el anfitrion este ano). En la gala del Met todos son invitados de primera categoria.

ESO DEBE SER UNA EXAGERACION

Realmente no. Pueden preguntarle a Tina Fey. Ella fue a la gala en 2010 y despues describio que iba caminando, tratando de encontrar a alguien “normal”, es decir, no tan famoso, para sentarse a conversar.Esa persona termino siendo Barbara Walters.

?COMO PUEDO PARTICIPAR EN LA GALA?

En la actualidad puedes ver toda la alfombra roja via streaming, y la alfombra es realmente LA fiesta (ipreguntale a Gaga!). Si estas en Nueva York, tambien puedes unirte a los fanaticos al otro lado de la calle del museo en la Quinta Avenida, e incluso mas lejos en Avenida Madison, presionados contra las barricadas policiales. Puede que tengas suerte: el ano pasado, Chalamet corrio a saludar a sus admiradores.

?SABEMOS QUIEN ASISTIRA?

Como dijimos, la lista es un secreto. Pero se filtran informes, a menudo sobre quien no asistira. La favorita de la moda Zendaya ha confirmado que tiene otros planes. Y Rihanna esta a punto de dar a luz, asi que asumimos que no podra asistir aunque, de nuevo, es Rihanna, asi que mejor no asumamos nada.

?QUE PASA DENTRO DE LA GALA?

Al entrar al museo, los invitados pasan frente a un enorme arreglo floral en el vestibulo (uno tenia unas 250.000 rosas blancas) hacia una zona para tomar cocteles, generalmente en la espaciosa galeria de esculturas. O se dirigen a ver la exposicion. Cerca de las 8:00 p.m., son convocados a cenar, tal vez con cornetines (“?Van a hacer eso entre cada platillo?, pregunto el actor Gary Oldman un ano). Personalmente, no podemos describir nada mas alla de eso, sea de la cena o la actuacion musical, pero se pueden encontrar clips de Rihanna cantando sobre las mesas en el documental “The First Monday in May” (“El primer lunes de mayo”), y se ve divertido.

?TODO MUNDO SE DIVIERTE?

De vez en cuando, alguien dice que no. Fey, en una diatriba comica a David Letterman en 2015, describio la gala como un “desfile de cretinos” y dijo que incluia a todos los que querrias golpear, si tuvieras millones de brazos. Amy Schumer dijo que se sintio incomoda y se fue “mas temprano de lo que deberia permitirse”. Pero la mayoria dice que la pasa bien. Luego estuvo Joan Collins, que llego canalizando a su imperioso personaje de “Dynasty” (“Dinastia”), Alexis, en 2018, lista para pasarselo bomba, pero buscando un sustento liquido. “La estoy pasando muy bien”, dijo a The Associated Press. “Estaria aun mejor si tuviera una bebida”.