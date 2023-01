Vote pour l’hymne et le drapeau : les résultats du 1er tour sont connus

The content originally appeared on: News Americas Now

Il faut désormais choisir entre ces deux drapeaux. Reprise des votes ce dimanche matin, dès 9 heures. • DR

Au terme de la première phase de la consultation de la population pour le drapeau et l’hymne de la Martinique, la CTM annonce, ce samedi soir, les résultats du 1er tour.

Les résultats ont été constatés ce samedi à 19h01 sous contrôle d’un huissier de justice, en présence de l’élue Michelle Monrose et des services techniques de la CTM. Pour le vote concernant le drapeau : 19 084 votants ont été enregistrés.

Rouge, vert, noir pour le drapeau

Les deux drapeaux ayant reçu le plus de suffrages et qui sont donc retenus pour la deuxième phase de vote sont les drapeaux N° 242 et N°891. Le premier comporte les couleurs rouge, verte et noire et est orné d’un colibri noir. Le second est le drapeau Rouge-Vert-Noir que nous connaissons déjà.

“Ansanm” ou “L’hymne du penseur et rebelle des temps modernes “

Pour l’hymne le nombre de votants enregistré s’élève à 9 294 personnes. Les deux hymnes ayant reçu le plus de suffrages et qui sont retenus pour la deuxième phase de vote Ansanm (N°298) et l’ Hymne du Penseur et Rebelle des Temps Modernes (N°310)

Le vote reprend dès ce dimanche 8 janvier à 9h, pour la deuxième phase de la consultation qui se clôturera le vendredi 13 janvier à 19h.