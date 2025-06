Volpe y Chisholm Jr. jonronean y los Yanquis superan a los Medias Rojas

Ariana Grande protagonizará 'Meet My Parents 4' junto a Ben Stiller y Robert de Niro

30 May 2025

29 May 2025

En su primera vez en el montículo del Yankee Stadium desde el out final de la victoria de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial el año pasado, Buehler (4-4) permitió siete carreras, cinco limpias, y siete hits en dos entradas mientras lanzaba 67 lanzamientos.

Rafael Devers conectó su jonrón número 29 contra los Yankees, un jonrón de dos carreras en la séptima entrada contra Brent Headrick. Marcelo Mayer, de 22 años y quien debutó el 24 de mayo, conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, un jonrón solitario de 410 pies entre el jardín derecho y el central en la quinta entrada contra Will Warren (4-3).

This content originally appeared on Listín Diario