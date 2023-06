SANTO DOMINGO.- El primera base dominicano, Vladimir Guerrero Jr. asegur? que no tiene ning?n tipo de inter?s de jugar con los Leones del Escogido, ni en la Liga Invernal de B?isbol (LIDOM), luego de que se le faltara el respeto en la pasada temporada 2022-23.

En una entrevista realizada por el periodista Mart?n Zapata, el poderoso jugador de los Azulejos de Toronto, mostr? su malestar con los Melenudos.

“No quisieron que yo jugara”, fue lo primero que dijo Guerrero Jr. ante el cuestionamiento sobre la imposibilidad de jugar. Al ped?rsele que reiterara lo que acaba de decir, el inicialista se limit? a se?alar que la raz?n por la que no jug? debe ser explicada por el gerente, Luis Rojas.

“Eso t? deber?as pregunt?rselo al gerente, porque yo no s? nada de eso. Yo solamente iba de camino a San Francisco (de Macor?s), recib? una llamada, (me dijeron) que no estaba en roster y di la vuelta hacia mi casa (…) por ahora no tengo esas ganas, ese inter?s de jugar”, se?al? el ganador del Guante de Oro del 2022 de las Grandes Ligas.

Asimismo, el poderoso bateador confes? que los equipos de la LIDOM, cuando los peloteros necesitan accionar hay momentos que no le dan la oportunidad.

“A los peloteros que necesitan jugar en Dominicana, algunas veces (los equipos) les dan la espalda, entonces cuando ellos quieren que t? juegues, ellos quieren que sea obligado y las cosas no son as?. Yo soy de las personas que respeto mucho al b?isbol y respeto mucho a mis compa?eros y yo digo que eso fue una falta de respeto lo que hicieron y hasta ahora mismo no tengo inter?s en jugar en Dominicana”, agreg? el bateador derecho de los Blue Jays.

Sobre su futuro en la liga, el dominicano apunt? a que est? abierto a que lo cambien a cualquier de los otros cinco equipos del circuito invernal, pero sostuvo que en este momento no est? planeando uniformarse con nadie.

Por su lado, hasta el momento los Leones no han emitido ning?n comunicado ni posici?n oficial con respecto a la situaci?n que atraviesan con el pelotero.

Vladdy Jr, de 24 a?os debut? con los Escarlata en la temporada del 2017-18 y particip? por segunda vez para los a?os 2020-21.

El hijo del Sal?n de la Fama, Vladimir Gurrero (Padre), en 38 partidos en la LIDOM batea para .246, dos jonrones, 17 remolcadas, 34 hits, 6 dobles y OPS .657.